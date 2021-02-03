Лещеня: «Власть пытается сплотить вокруг себя хотя бы часть общества, создавая образ врага»

Источник материала: Салiдарнасць

Поможет ли власти ее «волшебная палочка» — борьба с героизацией нацизма? — задается вопросом бывший посол Беларуси в Словакии.

— Итак, круг замкнулся. «Точки над i» расставлены, — пишет Игорь Лещеня. — Сначала хозяин Дворца Независимости открыто заявил, что БЧБ-флаги являются фашистской символикой, затем участие в протестах с БЧБ-флагами фактически было приравнено к героизации нацизма, а лидеры протеста — к фашистским пособникам.

Казалось бы, беспроигрышный вариант. Особенно если затем еще и «бабахнуть» по протесту законом о недопущении героизации нацизма:

1) Святая для белорусов тема подвига и трагедии Великой Отечественной войны давно стала одной из основ идеологической политики действующей власти.

2) Появляется повод для почти автоматического декларирования публичной поддержки действующей власти со стороны России и союзников по ОДКБ.

Ежегодно Беларусь и Россия совместно продвигают проект резолюции Генассамблеи ООН, направленный против героизации нацизма. И это – уже традиция! Борьба с героизацией нацизма объединяет и государства-участники ОДКБ.

3) Педалируя тему флагов — а на очереди может быть и тема государственных языков, — действующая власть пытается увеличить количество своих вынужденных сторонников за счет раскола общества.

Ведь среди тех, кто голосовал за Тихановскую и был возмущен событиями 9-12 августа, находились и сторонники нынешнего государственного флага.

В конце ноября прошлого года в городах бело-красно-белый флаг пользовался поддержкой 35% опрошенных, в то время как красно-зеленый — 41%.

Но посмотрим, что нам покажут новые опросы Г.Астапени и Chatham House. Своими действиями власти явно добиваются обратного результата — роста популярности БЧБ-флага.

И есть еще одна загвоздка.

В восприятии белорусов фашизм ассоциируется, скорее, с бесчеловечным отношением к людям в принципе, чем с его расовыми теориями.

А еще таким бесчеловечным отношением в генетической памяти народа отмечены сталинские застенки.

Мне уже приходилось объяснять, какие политические режимы имеют нечто родственное с фашизмом и национал-социализмом.

И возвеличивание подвига народа в Великой Отечественной войне не равнозначно реабилитации сталинизма. Не говоря уже о попытках равняться на сталинизм.

И — самое главное:

— власть традиционно пытается сплотить вокруг себя хотя бы часть общества, создавая образ врага и эффект осажденной крепости;

— власть не может предложить людям РЕАЛЬНУЮ картину будущего и сплотить их вокруг этой цели (традиционно не выполняемые суперпланы очередной пятилетки — не в счет).

И это – еще один аргумент в пользу разработки не провластной позитивной повестки дня – повестки развития.