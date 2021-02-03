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Доллар продолжает расти утром 3 февраля
Источник материала: Навiны
Утром 3 февраля на открытии торгов БВФБ американская валюта растет, а европейская падает.
По данным на 10:30 три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:
Напомним, по итогам первых февральских торгов
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (25—29 января) на БВФБ
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Утром 3 февраля на открытии торгов БВФБ американская валюта растет, а европейская падает.
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