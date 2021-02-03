Доллар продолжает расти утром 3 февраля

Утром 3 февраля на открытии торгов БВФБ американская валюта растет, а европейская падает.



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По данным на 10:30 три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:

доллар — 2,6375 белорусского рубля (+0,0082 пункта);

российский рубль — 3,4681 белорусского рубля за 100 российских (+0,0011 пункта);

евро — 3,1744 белорусского рубля (-0,0018 пункта).

Напомним, по итогам первых февральских торгов доллар и евро упали , а российский рубль вырос.