Китай построит в Беларуси 1166 квартир для нуждающихся в жилье

Источник материала: АФН

Китай окажет Беларуси благотворительную помощь на сумму в 222 млн. китайских юаня (примерно $33,3 млн.) через постройку в синеокой 1166 квартир социального жилья общей площадью в 66 тыс. кв. м.

Согласно постановлению Совмина №63 от 1 февраля 2021 года, Беларусь и Китай заключили международное соглашение путем обмена письмами.

"Основным содержанием реализации проекта является строительство 1166 квартир социального жилья в 20 домах в шести областях Беларуси, внешние комплектующие и инженерные сети для домов. Общая площадь застройки составляет примерно 66 тысяч кв. м", - говорится в письме китайской стороны.

Это уже третий этап строительства соцжилья в Беларуси за счет китайской помощи. Первый этап предусматривал строительство соцжилья в 16-ти, а второй - в 22 домах.