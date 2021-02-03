ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польский опрос: у Лукашенко не 3%, но меньшинство

03.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По заказу варшавского Центра восточных исследований, социологи изучили политические настроения белорусов. Положительно деятельность Лукашенко оценили 27,2% респондентов, скорее положительно — 13,6%.

Польский опрос: у Лукашенко не 3%, но меньшинство
По заказу варшавского Центра восточных исследований белорусские интервьюеры провели 26 ноября — 16 декабря 2020 года телефонный опрос на репрезентативной выборке в 1 000 человек. Среди вопросов один касался отношения белорусов к Александру Лукашенко.

Положительно его оценили 27,2% респондентов, скорее положительно — 13,6% (таким образом, всего положительные оценки составляют 40,8%), негативно - 33,4%, а скорее негативно - 12,3% респондентов (в обще сложности отрицательные оценки составляют 45,7% от общего числа).

Следует отметить, что положительные оценки не равнозначны политической поддержке, поскольку вопрос не касался избирательных предпочтений, отмечается в работе Центра восточных исследований.

«Можно предположить, что существует группа белорусов, которые относительно благосклонно относятся к его правлению, но ожидают каких-то перемен в стране. Обращает на себя внимание тот факт, что Лукашенко получил меньше положительных и больше отрицательных оценок, чем политические лидеры других стран, о которых мы задавали вопросы: Владимир Путин, Ангела Меркель, Владимир Зеленский и Анджей Дуда», - пишут польские исследователи.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Центр восточных исследований имени Марека Карпа) — созданный в 1990 году независимый аналитический центр, занимающийся мониторингом и анализом общественно-политических и экономических процессов, происходящих в России, Германии, Беларуси, странах Балтии, государствах Вышеградской группы, в Украине, на Балканах и в Турции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По заказу варшавского Центра восточных исследований, социологи изучили политические настроения белорусов. Положительно деятельность Лукашенко оценили 27,2%...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смешал хлор с кислотой. 29 человек обратились к медикам после инцидента в бассейне, но пострадавших нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by