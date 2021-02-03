В Минске двое парней вскрыли шесть авто, одно угнали и попали на нем в два ДТП

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали двух парней, которые ночью пытались угнать шесть автомобилей. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию от жителей Фрунзенского района поступило заявление о попытке угона автомобилей. Заявители пояснили, что неизвестные в ночное время суток проникли в их авто и выдернули провода.

Сотрудники милиции выяснили, что преступление совершили 23-летний и 26-летний парни. По информации оперативников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди вырвали дверную ручку Volkswagen, отверткой вскрыли двери в четырех автомобилях ВАЗ, похитив в одном из них аккумулятор, а также с помощью квартирного ключа попали в салон Audi 80.

Установлено, что приятели вскрывали авто поочередно, пытаясь завести двигатели. После длительных попыток им удалось угнать машину, на которой они совершили два ДТП, после чего скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело. Причину своего поступка задержанные пояснить не смогли.