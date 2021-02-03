Клип Little Big на песню Skibidi набрал 500 миллионов просмотров

Источник материала: Tut.by

Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi преодолел планку в 500 миллионов просмотров на YouTube. Он обновил сразу несколько рекордов: это по-прежнему самый просматриваемый клип группы и первый музыкальный видеоклип на русском YouTube с таким результатом.

О том, что клип набрал 500 миллионов просмотров, группа сообщила в соцсетях. На момент написания заметки у него 500 206 671 просмотров, 3,9 миллиона отметок «мне нравится» и 424 тысячи «дизлайков».

Напомним, клип вышел 5 октября 2018 года и стал самым популярным российским видеоклипом того года. Примерно через полгода после релиза группа выпустила новую романтическую версию клипа (на данный момент у нее 97 миллионов просмотров).

Песня и клип стали самыми настоящими хитами, был также запущен Skibidi Challenge, участники которого повторяли на видео движения из клипа в самых разных местах.