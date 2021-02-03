|
Клип Little Big на песню Skibidi набрал 500 миллионов просмотров
Источник материала: Tut.by
Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi преодолел планку в 500 миллионов просмотров на YouTube. Он обновил сразу несколько рекордов: это по-прежнему самый просматриваемый клип группы и первый музыкальный видеоклип на русском YouTube с таким результатом.
О том, что клип набрал 500 миллионов просмотров, группа
Напомним, клип вышел 5 октября 2018 года и стал самым популярным российским видеоклипом того года. Примерно через полгода после релиза группа
Песня и клип стали самыми настоящими хитами, был также запущен Skibidi Challenge, участники которого повторяли на видео движения из клипа в самых разных местах.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi преодолел планку в 500 миллионов просмотров на YouTube. Он обновил сразу несколько рекордов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)