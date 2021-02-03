Доллар продолжил рост, евро немного подешевел

Источник материала: Onliner

Уже несколько дней евро упорно топчется в районе рекордной отметки (3,1798 за 29 января 2021 года). Доллар тоже устроил себе плато на порядочной высоте, хотя до исторического максимума ему пока больше 3 копеек (2,6612 было 27 августа 2020 года). Наблюдаем, будут ли сегодня резкие движения.

Утром доллар прибавил еще 0,81 копейки, дорос до 2,6384 рубля.

Евро сбросил 0,18 копейки. Он стоит пока 3,1744 белорусского.

Российский рубль пошел вверх: плюс 0,11 копейки. Его сотня торгуется по 3,4681 белорусского.

Во вторник доллар подрос на 0,98 копейки, до 2,6293. Евро подорожал на 0,2 копейки и стал стоить 3,1762. Российский рубль потерял 2,35 копейки и опустился до 3,467 за сотню.