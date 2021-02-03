ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар продолжил рост, евро немного подешевел

03.02.2021 11:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Уже несколько дней евро упорно топчется в районе рекордной отметки (3,1798 за 29 января 2021 года). Доллар тоже устроил себе плато на порядочной высоте, хотя до исторического максимума ему пока больше 3 копеек (2,6612 было 27 августа 2020 года). Наблюдаем, будут ли сегодня резкие движения.

Утром доллар прибавил еще 0,81 копейки, дорос до 2,6384 рубля.

Евро сбросил 0,18 копейки. Он стоит пока 3,1744 белорусского.

Российский рубль пошел вверх: плюс 0,11 копейки. Его сотня торгуется по 3,4681 белорусского.

Во вторник доллар подрос на 0,98 копейки, до 2,6293. Евро подорожал на 0,2 копейки и стал стоить 3,1762. Российский рубль потерял 2,35 копейки и опустился до 3,467 за сотню.

Сухой корм для кошек Royal Canin Sterilised 37 4 кг
12 отзывов
сухой корм, вкус: комбинированный, для взрослых, серия: для стерилизованных
56,50 р.
7 предложений
Сухой корм для кошек Royal Canin British Shorthair 34 2 кг
5 отзывов
сухой корм, вкус: комбинированный, для взрослых
35,22 р.
5 предложений
Сухой корм для кошек Acana Wild Prairie for cats 4.5 кг
1 отзыв
сухой корм, вкус: птица/рыба/комбинированный, домашний образ жизни, для котят/для взрослых/для пожилых
134 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше еды для ваших котиков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже несколько дней евро упорно топчется в районе рекордной отметки (3,1798 за 29 января 2021 года). Доллар тоже устроил себе плато на порядочной высоте, хотя до...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине отключили принадлежащие куму Путина телеканалы ZiK, NewsOne и 112
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by