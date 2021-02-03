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Сотрудничество стран СНГ и России в области вакцинации населения
03.02.2021 11:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси началась вакцинация российским препаратом "Спутник V". Также было объявлено о том, что производство вакцины может начаться на белорусских предприятиях. В ходе мероприятия будет рассказано о подготовке российского доклада о вакцинации в ПАСЕ.
На вопросы журналистов ответит:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 4 февраля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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