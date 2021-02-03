Сотрудничество стран СНГ и России в области вакцинации населения

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси началась вакцинация российским препаратом "Спутник V". Также было объявлено о том, что производство вакцины может начаться на белорусских предприятиях. В ходе мероприятия будет рассказано о подготовке российского доклада о вакцинации в ПАСЕ.

На вопросы журналистов ответит:

член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир КРУГЛЫЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 4 февраля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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