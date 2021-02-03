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Видеофакт: ледяной "вулкан" появился в казахской степи
03.02.2021 11:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Летом в этих местах все цветет зеленью, с приходом зимы и сильных холодов появляется подобное чудо природы.
Ледяной "вулкан" находится в Кегенском районе Алматинской области в четырех часах езды на автомобиле от столицы региона. Необычное творение природы появляется каждую зиму, когда наступают настоящие холода.
Эффект "извержения" достигается за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли и при отрицательных температурах замерзает причудливым образом. Высота природного изваяния может достигать 14 метров.
Не только местные жители, но и туристы из разных уголков Казахстана приезжают полюбоваться на ледяной "вулкан" и пополнить свои соцсети эффектными фотографиями.
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В Казахстане появилось необычное творение природы - ледяной "вулкан", он вырос прямо посреди степи. Местные жители и туристы спешат сфотографироваться с...
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