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Видеофакт: ледяной "вулкан" появился в казахской степи

03.02.2021 11:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Летом в этих местах все цветет зеленью, с приходом зимы и сильных холодов появляется подобное чудо природы.

Ледяной "вулкан" находится в Кегенском районе Алматинской области в четырех часах езды на автомобиле от столицы региона. Необычное творение природы появляется каждую зиму, когда наступают настоящие холода.

Эффект "извержения" достигается за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли и при отрицательных температурах замерзает причудливым образом. Высота природного изваяния может достигать 14 метров.

Не только местные жители, но и туристы из разных уголков Казахстана приезжают полюбоваться на ледяной "вулкан" и пополнить свои соцсети эффектными фотографиями.

 
 
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В Казахстане появилось необычное творение природы - ледяной "вулкан", он вырос прямо посреди степи. Местные жители и туристы спешат сфотографироваться с...
 
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