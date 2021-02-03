Источник материала: Sputnik Беларусь

Летом в этих местах все цветет зеленью, с приходом зимы и сильных холодов появляется подобное чудо природы.

Ледяной "вулкан" находится в Кегенском районе Алматинской области в четырех часах езды на автомобиле от столицы региона. Необычное творение природы появляется каждую зиму, когда наступают настоящие холода.

Эффект "извержения" достигается за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли и при отрицательных температурах замерзает причудливым образом. Высота природного изваяния может достигать 14 метров.

Не только местные жители, но и туристы из разных уголков Казахстана приезжают полюбоваться на ледяной "вулкан" и пополнить свои соцсети эффектными фотографиями.