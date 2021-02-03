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Фото: «Мир 24» / Марина Дыкун

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В приложениях для очистки памяти смартфонов нашли признаки шпионажа У приложений избыточные запросы к функциям смартфона и «подозрительный» интерес к Wi-Fi сети.

Исследование показало, что самой частой проблемой таких приложений является переизбыток рекламы. В некоторых случаях ее так много, что пользователю становится неудобно работать с приложением, а возможность отключить ее есть лишь у 4% программ.Кроме того, эксперты указали избыточные запросы на доступ к функциям смартфона и «подозрительный» интерес к Wi-Fi сети. Более 50% приложений перехватывают трафик, в том числе у соседних устройств. Некоторые не запускаются без доступа к микрофону, записи аудио, камере, хотя эти функции не должны влиять на работу «клинеров».В двух приложениях обнаружили явные признаки встроенных шпионских программ. Это Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Они требуют полный доступ, в том числе к списку контактов и управлению звонками. Эксперты призвали пользователей проявлять осторожность.