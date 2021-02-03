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«Банки заставили выкупить валютные облигации Минфина, это форма «бюджетной ссуды» — государство привлекло деньги от банков, и эти деньги дало БМЗ, а они сразу же вернулись обратно, так как ими закрыли часть долгов.



Теперь главный вопрос, что это означает на бытовом уровне? Колебания курса уже произошли. То повышение курса доллара, которое мы наблюдали в последние дни, связано с тем, что банки собирали необходимые суммы чтобы выкупить облигации, из-за этого увеличивался спрос и неделю держалось давление на валютный рынок», — объясняют источники.





В сухом остатке мы имеем такую картину: по счетам БМЗ рассчитывается Минфин, то есть — государство. Квазигосударственный долг стал государственным.



А новая отчетность покажет нам, что вырос государственный долг и снизились золотовалютные резервы», — добавляет источник из банковского сектора. «На рынке нет столько валюты , поэтому, вероятно, Нацбанк вынужден был откупорить резервы. Что-то банки купили, что-то отдали из своих денег.В сухом остатке мы имеем такую картину: по счетам БМЗ рассчитывается Минфин, то есть — государство. Квазигосударственный долг стал государственным.А новая отчетность покажет нам, что вырос государственный долг и снизились золотовалютные резервы», — добавляет источник из банковского сектора.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чтобы спасти БМЗ, Минфин продал банкам валютных облигаций на $619 миллионов Часть выплат необходимо было делать уже в феврале.

Ранее мы описывали плачевное состояние жлобинского Белорусского металлургического завода, которому в течение года нужно где-то найти 3,6 миллиарда рублей, чтобы рассчитаться по долгам и кредитам.Часть выплат необходимо было делать уже в феврале. И власти пришли на помощь БМЗ: на сайте Республиканского центрального депозитария ценных бумаг появилась информация о валютных облигациях Минфина, которые выпустили за два дня — 28 и 29 января. Сумма облигаций — 619 миллионов долларов.Есть основания думать, что упомянутые облигации выкуплены большими белорусскими банками в качестве погашения части долга БМЗ.Что это значит?Естественно, что проблема неплатежеспособного БМЗ — это проблема банков, ведь банк дает в кредит чужие средства. У одних берет — другим отдает.Если БМЗ обанкротился бы, то пострадали бы те люди и фирмы, которые держат свои средства в банке-кредиторе. Такая ситуация довольно типична для белорусской экономики, когда на банки навешивали провальные производства, а банки через какое-то время «шли» жаловаться правительству, что сами лягут с такими клиентами.Часто такую ситуацию решали банальной эмиссией, но сейчас она политически рискованна.Поэтому вот как объясняют смысл выпуска облигаций Минфина знакомые с ситуацией:Чрезмерный рост государственного долга и снижение ЗВР несет стратегические риски для страны — будет труднее занимать дешевые деньги на финансовых рынках. Резервы белорусского Нацбанка более чем скромны. Однако использование ЗВР временно снимает угрозу девальвации рубля, которая стала бы неизбежной, если бы Жлобин спасали рублевой эмиссией.