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Доллар начал торги 3 февраля ростом до максимума за три месяца
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,6376 BYN/USD.
Доллар дорожает уже восьмой раз за последние девять торгов. Стоимость американской валюты за это время подскочила на 0,1004 BYN.
Курс евро опустился всего на 0,0009 BYN до 3,1753 BYN/EUR.
За предыдущие восемь торгов евровалюта подорожала на 0,0963 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0022 BYN до 3,4648 BYN/100 RUB.
Рубль РФ дешевеет второй день, но общее ослабление составило всего 0,0045 BYN, а до этого сотня российских рублей находилась на максимуме за 17 дней.
Московская биржа
Утром на МосБирже курс доллара опустился до 75,99 RUB/USD, а евро до 91,45 RUB/EUR.
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Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,6376 BYN/USD.
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