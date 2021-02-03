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Доллар начал торги 3 февраля ростом до максимума за три месяца

03.02.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар начал торги 3 февраля ростом до максимума за три месяца
Иллюстративное фото
Торги на БВФБ открылись уже седьмым подряд ослаблением белорусского рубля к корзине валют. Её стоимость выросла ещё на 0,03% до максимума за 5(!) месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:12:

Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,6376 BYN/USD.

Доллар дорожает уже восьмой раз за последние девять торгов. Стоимость американской валюты за это время подскочила на 0,1004 BYN.

Курс евро опустился всего на 0,0009 BYN до 3,1753 BYN/EUR.

За предыдущие восемь торгов евровалюта подорожала на 0,0963 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0022 BYN до 3,4648 BYN/100 RUB.

Рубль РФ дешевеет второй день, но общее ослабление составило всего 0,0045 BYN, а до этого сотня российских рублей находилась на максимуме за 17 дней.

Московская биржа


Утром на МосБирже курс доллара опустился до 75,99 RUB/USD, а евро до 91,45 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,6376 BYN/USD.
 
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