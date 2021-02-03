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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар начал торги 3 февраля ростом до максимума за три месяца Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,6376 BYN/USD.

По информациина 10:12:Курс доллара вырос ещё на 0,0083 BYN до 2,6376 BYN/USD.Доллар дорожает уже восьмой раз за последние девять торгов. Стоимость американской валюты за это время подскочила на 0,1004 BYN.Курс евро опустился всего на 0,0009 BYN до 3,1753 BYN/EUR.За предыдущие восемь торгов евровалюта подорожала на 0,0963 BYN.Курс российского рубля снизился на 0,0022 BYN до 3,4648 BYN/100 RUB.Рубль РФ дешевеет второй день, но общее ослабление составило всего 0,0045 BYN, а до этого сотня российских рублей находилась на максимуме за 17 дней.Утром на МосБирже курс доллара опустился до 75,99 RUB/USD, а евро до 91,45 RUB/EUR.