Источник материала: UDF



Кота отвезли в лидскую клинику на обследование / группа ВПП «Хутор» в Вконтакте

«Оказалось, что ребенку — 4 года. На видео видно, что кота также пинает пожилая женщина, которая была рядом... Женщина, как мы выяснили, — бабушка ребенка», — рассказала жительница Новогрудка Ольга, которая занимается временной передержкой животных.

«Но как так можно обращаться с животным, если ты его любишь?» — недоумевает волонтер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кота из Новогрудка, за страданиями которого наблюдал интернет, забрали у хозяев Местные жители, посмотрев ролик, написали заявления в милицию и прокуратуру.

Видео сняли очевидцы. В кадр попал мальчик, который тянул по снегу на веревке кота, периодически пинал его и в конце концов повесил на перилах. При этом люди, которые шли мимо, никак не реагировали на эти издевательства над животным.Отреагировали зрители. Местные жители, посмотрев ролик, написали заявления в милицию и прокуратуру. В итоге к хозяевам пришли представители правоохранительных органов и забрали кота,TUT.BY.Бабушку опросила милиция. Женщина, по словам волонтера, очень удивилась, когда узнала, что кота забирают. Она рассказал милиционерам, что подобрала котенка на улице и долго лечила.По словам Ольги, видимых повреждений у кота не было. Тем не менее его отвезли в лидскую ветклинику для обследования. Милиция начала проверку по этому инциденту.Законодательство Беларуси за жестокое обращение с животными предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. В качестве наказания могут быть штраф, исправительные работы или арест.