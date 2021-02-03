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Кота из Новогрудка, за страданиями которого наблюдал интернет, забрали у хозяев
Источник материала: UDF
Кота отвезли в лидскую клинику на обследование / группа ВПП «Хутор» в Вконтакте
Видео сняли очевидцы. В кадр попал мальчик, который тянул по снегу на веревке кота, периодически пинал его и в конце концов повесил на перилах. При этом люди, которые шли мимо, никак не реагировали на эти издевательства над животным.
Отреагировали зрители. Местные жители, посмотрев ролик, написали заявления в милицию и прокуратуру. В итоге к хозяевам пришли представители правоохранительных органов и забрали кота,
«Оказалось, что ребенку — 4 года. На видео видно, что кота также пинает пожилая женщина, которая была рядом... Женщина, как мы выяснили, — бабушка ребенка», — рассказала жительница Новогрудка Ольга, которая занимается временной передержкой животных.
Бабушку опросила милиция. Женщина, по словам волонтера, очень удивилась, когда узнала, что кота забирают. Она рассказал милиционерам, что подобрала котенка на улице и долго лечила.
«Но как так можно обращаться с животным, если ты его любишь?» — недоумевает волонтер.
По словам Ольги, видимых повреждений у кота не было. Тем не менее его отвезли в лидскую ветклинику для обследования. Милиция начала проверку по этому инциденту.
Законодательство Беларуси за жестокое обращение с животными предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. В качестве наказания могут быть штраф, исправительные работы или арест.
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Местные жители, посмотрев ролик, написали заявления в милицию и прокуратуру.
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