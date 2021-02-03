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Запас прочности власти

Возможностей найти деньги где-то еще — ну очень мало

Пока всеобщая забастовка маловероятна

Станок печатания денег не включают

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Желиба: За год наша экономика не лопнет, но в перспективе маячит банкротство Экономика работала и во время войны, а в Беларуси даже во время оккупации.

Что значит фраза «экономика рухнет»?Это невозможно в любом случае, потому что людям нужно питаться, одеваться, скажем так, удовлетворять свои культурные потребности. Экономика работала и во время войны, а в Беларуси даже во время оккупации.В большей степени он носит чисто символический характер, потому что белорусская экономика всегда была на подпитке российских финансовых, дотаций, энергетических преференций и т.д. Она уже давно самостоятельно не работает.Без этой подпитки станет совсем плохо, белэкономика и дальше будет погружаться в долги. А они, как известно, имеют свойство нарастать. Потом происходит то, что называется иностранным словом — дефолт.Но и после него любая экономика продолжает работать. Официально о дефолте объявляли разные государства (в последний раз, насколько я помню, в марте минувшего года правительство Ливана), но людям жить нужно все равно.Иными словами, беларусская экономика будет работать в любом случае.Другой вопрос — как?Российского кредита в полтора миллиарда долларов (значительная часть уже израсходована) не хватит, чтобы без перебоев всем платить зарплаты. Думаю, по политическим соображениям (как и раньше, так и сейчас) Россия продолжит давать кредиты, ведь последним союзником, который у нее остался, является именно беларусское руководство.Нежирно, конечно, но чтобы этот режим держался, деньги будут выделяться и в будущем.То есть, кредит в полтора миллиарда долларов — не последний.Теоретически, кроме россиян, получить деньги можно только от китайского руководства. Пекин может прокредитовать не только так называемыми связанными кредитами в виде китайских товаров и оборудования, но и реальными финансами.Прецедент уже был. В юанях мы занимали сумму, эквивалентную полутора миллиардам долларов у Шанхайского отделения Китайского банка развития. Учитывая неплохие отношения Лукашенко и Си Цзиньпина, это вполне возможно и сейчас.Как известно, кредиты нужно отдавать. В основном мы делаем это за счет рефинансирования.Для Беларуси стало обычной практикой, когда большую часть кредитов отдают благодаря тому, что вновь перезанимают деньги у России.С Китаем вариант рефинансирования не пройдет, поэтому отдать китайцам долг можно лишь с помощью россиян. Точнее, их руководства.Что касается западного направления, то этот вектор заимствований сейчас практически закрыт. Официально с Беларусью отказались работать и МВФ, и Европейский инвестиционный банк, и Европейский банк реконструкции и развития.По идее, наше министерство финансов может попытаться разместить на финансовом рынке свои облигации, так называемые евробонды. Но только чисто теоретически, ибо с учетом резко возросшего странового риска если и найдутся желающие их купить, то только под супервысокую доходность. Раньше мы размещали евробонды под 6-7% годовых, а сейчас это может быть 9-10%, что практически неподъемно.Те структуры, которые покупают евробонды, никаких условий, касательно нарушений прав человека и внутренней политики не ставят. Это так называемые массовые заемщики, но предложенная ими доходность может оказаться не по силам беларусской экономике.Тем более, рефинансирований в таких случаях не бывает. Облигации нужно гасить, как говорится, любой ценой — кровь из носа.Повторюсь, остается опять-таки только Россия. Чтобы отдать долги по евробондам, можно занять деньги только там, но 9-10% годовых — это уже чересчур. Кремль может сказать, что помогать в погашении таких процентов не станет. Там тоже деньги считают.Поддержка возможна только из соображений геополитики.Помнится, Светлана Тихановская 26 октября прошлого года уже объявляла день всеобщей забастовки, однако на призыв откликнулись немногие. В основном те, кого называют «вшивой интеллигенцией». У беларусского рабочего класса не хватает солидарности. Той, которая была в Польше или в бывшей Чехословакии. Но это можно понять. Большинство наших рабочих живет от зарплаты до зарплаты.К тому же среди рабочего класса есть те, кто получают высокие зарплаты. Речь о предприятиях, которые дают стране основную валютную выручку.Имеются ввиду «Беларуськалий» и нефтепереработка. Именно там солидарности и недостает. Репрессии стачкомов со стороны государства, как правило, остаются без должной реакции.В качестве исключения можно назвать только стачком БМЗ, который заявил, что не приступит к работе, пока не будут восстановлены все уволенные.Сегодня рабочий класс не тот гегемон, о котором писали Маркс и Энгельс.А вот важное обстоятельство: сегодня 70% ВВП страны обеспечивают государственные предприятия, а не частный сектор. Потому власть за них так и держится и не обращает внимание на судьбы частников. Но это до поры до времени.Пока экономика с горем пополам функционирует, а рабочий класс (по теории марксизма-ленинизма движущая сила большинства революций) бездействует, я не думаю, что Национальный банк пойдет на массовое печатание необеспеченных денег. Там работает достаточно квалифицированная команда, которая сопротивляется всяким неблагоприятным событиям. В первую очередь, директорам государственных предприятий, которые, наверняка, требуют от Лукашенко дешевых кредитов. И директивных, с помощью которых они намереваются далее начальствовать и платить по предыдущим долгам.Надеюсь, сопротивление продолжится, но ситуация может повернуться таким боком, что руководство Нацбанка начнет уступать лобби директората и руководителей сельского хозяйства, которые без льготных директивных кредитов не мыслят свое существование.Такой вариант, к сожалению, возможен. Выльется это в рост уже поползшей вверх инфляции. Благодаря усилиям по грамотной монетарной политике Национального банка долгое время удавалось сдерживать инфляцию в районе 5%, но к концу прошлого года она поднялась до 7,4%.Предполагаю, давление продолжится, и мы получим инфляцию, выраженную двухзначными числами.Хотя уже начали отвыкать, что когда-то она была именно такой, то есть в районе 12-15% процентов.Именно цифры инфляции станут индикатором сопротивляемости Нацбанка и степени оказываемого на него давления.Зарплату людям нужно платить по любому. Почти все крупные предприятия могут это сделать только с помощью кредитов. Суть директивного кредитования состоит в том, что главному банку страны дается обязательное к исполнению указание, которое он передает банкам рангом пониже. В первую очередь государственным. Они должны давать конкретным предприятиям кредиты, а «сверху» укажут в каком объёме и под какой процент.Когда до прошлогодних президентских выборов экономика Беларуси выглядела не такой плачевной, были планы директивные кредиты отменить. На чем настаивали и наши международные кредиторы.После 9 августа эти кредиты не только не свернуты, но и увеличены. Без них большинство предприятий станет, а это социальный взрыв.Запас прочности у беларусской банковской системы еще есть, ее будут эксплуатировать и впредь. До конца года ничего не лопнет, но банкротство в перспективе неизбежно.