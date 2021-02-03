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Зеленский прекратил вещание крупнейших оппозиционных телеканалов
Источник материала: UDF
Владимир Зеленский / president.gov.ua
Украинский президент подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» гражданина Украины Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали компании, владеющие упомянутыми телеканалами. Их вещание уже прекращено, продолжается только на YouTube.
Санкции введены на 5 лет.
Телеканалы критиковали Зеленского и его политику. Прекращение вещания они восприняли как «наступление на свободу слова». Политическая сила Медведчука заявила о «узурпации власти». Власти же заявили, что борются с «чужой пропагандой».
Даже президент Петр Порошенко не решился на шаг, который совершил Владимир Зеленский.
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Санкции введены на 5 лет.
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