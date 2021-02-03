Источник материала: UDF



Владимир Зеленский / president.gov.ua

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленский прекратил вещание крупнейших оппозиционных телеканалов Санкции введены на 5 лет.

Украинский президент подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» гражданина Украины, соратника. Под санкции попали компании, владеющие упомянутыми телеканалами. Их вещание уже прекращено, продолжается только на YouTube.Санкции введены на 5 лет.Телеканалы критиковали Зеленского и его политику. Прекращение вещания они восприняли как «наступление на свободу слова». Политическая сила Медведчука заявила о «узурпации власти». Власти же заявили, что борются с «чужой пропагандой».Даже президентне решился на шаг, который совершил Владимир Зеленский.