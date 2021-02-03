Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем опасны ледяные наросты в арках колес автомобилей Снежные наросты, свисающие из арок колес, способны причинить массу неприятностей автомобилю.

Для того, чтобы эта глыба отвалилась, нужен толчок или боковое давление. Это может произойти при проезде через яму или лежачего полицейского. Когда нарост решит покинуть свое место при вывернутых колесах в крутом повороте - это хуже всего.Льдина может застрять между покрышкой и краем подкрылка на несколько секунд, все это время водитель не может повернуть руль обратно и пугается. Если он нажмет на тормоз в этот момент - машина запросто улетит на обочину или в кювет. Хуже, если вывернутое колесо потянет автомобиль на встречку под колеса приближающихся машин.В такой ситуации нельзя терять самообладание: усилитель рулевого управления достаточно мощный, чтобы раздавить снежный нарост. Поэтому руль нужно стараться вернуть назад изо всех сил.Наросты в арках также могут повредить пыльники на шарнирах равных угловых скоростей (шрусах). За ночную стоянку лед может нарушить эластичность материала, с утра пыльники запросто разорвутся. Грязь начнет истощать ресурс шруса.