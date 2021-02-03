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Чем опасны ледяные наросты в арках колес автомобилей

03.02.2021 11:16 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чем опасны ледяные наросты в арках колес автомобилей
Иллюстративное фото
В сети полно историй о том, как из-за этих наростов машина запросто может улететь в кювет. За городом снег в арках налипает особенно быстро, за несколько часов там образуется плотная корка, если вода начинает подтаивать - то ветер ее снова подмораживает.

Для того, чтобы эта глыба отвалилась, нужен толчок или боковое давление. Это может произойти при проезде через яму или лежачего полицейского. Когда нарост решит покинуть свое место при вывернутых колесах в крутом повороте - это хуже всего.

Льдина может застрять между покрышкой и краем подкрылка на несколько секунд, все это время водитель не может повернуть руль обратно и пугается. Если он нажмет на тормоз в этот момент - машина запросто улетит на обочину или в кювет. Хуже, если вывернутое колесо потянет автомобиль на встречку под колеса приближающихся машин.

В такой ситуации нельзя терять самообладание: усилитель рулевого управления достаточно мощный, чтобы раздавить снежный нарост. Поэтому руль нужно стараться вернуть назад изо всех сил.

Наросты в арках также могут повредить пыльники на шарнирах равных угловых скоростей (шрусах). За ночную стоянку лед может нарушить эластичность материала, с утра пыльники запросто разорвутся. Грязь начнет истощать ресурс шруса.
 
 
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Снежные наросты, свисающие из арок колес, способны причинить массу неприятностей автомобилю.
 
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