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Почему белорусы теперь не каждую машину за наличные купят?

03.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Почему белорусы теперь не каждую машину за наличные купят?

  • 3.02.2021, 11:02
Почему белорусы теперь не каждую машину за наличные купят?
Фото: bymedia

Соответствующая норма вступит в силу через три месяца.

Чем удобны наличные? Достал из кармана, рассчитался — и забыл. Вернее, налоговая инспекция потом не напомнит. Безнал — другое дело, с ним любая оплата на виду. Видимо, этим и руководствовались разработчики нового Указа, которые законодательно уменьшили в 2 раза размер максимальной суммы наличных оплат, пишет infobank.by.

Лукашенко 1 февраля 2021-го подписал Указ № 37, который скорректировал нормы Указа № 493 «О развитии безналичных расчетов» от 16 октября 2014 года.

В частности, Указом №37 с 29 тыс до 14,5 тыс BYN (или с 1 тыс до 500 базовых величин) снижены:

«предельный размер платежа»

«предельный размер суммы платежей в совокупности»

— наличными средствами за товары, работы и услуги, реализуемые юрлицами и ИП физлицам в рамках одной сделки.

Что это значит? В ситуациях, когда вы захотите купить:

автомобиль за 15 тыс BYN

гвозди, саморезы и доски на ту же сумму

— рассчитываться с продавцом (юрлицом или предпринимателем) придется только по безналу. К примеру, карточкой.

Ну и готовьтесь к пристальному вниманию налоговых органов.

Соответствующая норма вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования Указа. Как раз к майским праздникам.

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