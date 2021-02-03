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Почему белорусы теперь не каждую машину за наличные купят?
Источник материала: Хартия'97
Почему белорусы теперь не каждую машину за наличные купят?
Соответствующая норма вступит в силу через три месяца.
Чем удобны наличные? Достал из кармана, рассчитался — и забыл. Вернее, налоговая инспекция потом не напомнит. Безнал — другое дело, с ним любая оплата на виду. Видимо, этим и руководствовались разработчики нового Указа, которые законодательно уменьшили в 2 раза размер максимальной суммы наличных оплат, пишет
Лукашенко 1 февраля 2021-го подписал Указ № 37, который скорректировал нормы Указа № 493 «О развитии безналичных расчетов» от 16 октября 2014 года.
В частности, Указом №37 с 29 тыс до 14,5 тыс BYN (или с 1 тыс до 500 базовых величин) снижены:
«предельный размер платежа»
«предельный размер суммы платежей в совокупности»
— наличными средствами за товары, работы и услуги, реализуемые юрлицами и ИП физлицам в рамках одной сделки.
Что это значит? В ситуациях, когда вы захотите купить:
автомобиль за 15 тыс BYN
гвозди, саморезы и доски на ту же сумму
— рассчитываться с продавцом (юрлицом или предпринимателем) придется только по безналу. К примеру, карточкой.
Ну и готовьтесь к пристальному вниманию налоговых органов.
Соответствующая норма вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования Указа. Как раз к майским праздникам.
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Соответствующая норма вступит в силу через три месяца.
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