Источник материала: Хартия'97

Будет интересно: почему Байден всех еще удивит 1 Элизабет Дрю, Project Syndicate

3.02.2021, 10:55

джо байден

Политик оказался более жестким и изобретательным, чем о нем думали.

Джо Байден знает о президентских полномочиях достаточно, чтобы понимать — первые недели самые простые и приятные. Дальнейшие неудачи и кризисы неизбежны, особенно у президента, занявшего пост посреди бушующей пандемии, коллапса экономики и климатического кризиса, почти дошедшего до переломного момента.

В первые недели новый президент может достичь многого, подписывая указы, отменяя решения прошлой администрации и сигнализируя о приверженности к определенным ценностям без вмешательства Конгресса. Байден может единолично использовать власть своей администрации, чтобы заняться своим главным приоритетом: контролем над пандемией.

Новый президент и довольно свободно формирует состав правительства. Когда он впервые сообщил о том, кого он собирается назначить на должности советников и высшие посты в правительстве, наблюдатели забеспокоились, что Байден обращается к старым лицам в политике, чтобы справляться с самыми ответственными должностями дня сегодняшнего. Но Байден ставит на опыт, считая его ключом к успеху.

При этом из-за того, что команда Байдена особое внимание уделяла разнообразию в составе правительства, иногда складывалось впечатление, что важнее сказать, что назначенец в чем-то первый, а не то, что он или она — лучший кандидат. Все же Байден избрал компетентное правительство, но только после привычного периода стабилизации станет известно, кто же из избранников преуспеет.

Назначение судьи федерального апелляционного суда Меррика Гарленда на должность генерального прокурора США сначала казалось жестом против лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, который не позволял даже проводить слушания по поводу Гарленда, когда Барак Обама предложил его кандидатуру на должность в Верховном суде. Но Гарленда считают отличным выбором: он очень умен, спокоен и справедлив — подходящий человек для восстановления принципов и морали в Министерстве юстиции США, растерзанном Дональдом Трампом.

Это же можно сказать и о главе администрации Байдена — Роне Клейне, почти столь же опытном, как и его руководитель. Он был главой администрации Байдена, когда тот был вице-президентом, а до этого — администрации вице-президента Эла Гора. Такие комфортные рабочие отношения помогли Байдену пока избежать ошибок.

Историческая правда заключается в том, что присутствие новых лиц в Овальном офисе хоть и может воодушевлять, но этому сопутствуют и риски. За три месяца после прихода на должность относительно неопытный Джон Кеннеди, пользующийся любовью публики за внешность, харизму и красноречие, умудрился допустить провальную операцию в заливе Свиней на Кубе.

Джордж Буш — младший, сын президента и двукратный губернатор Техаса, наверное, был самым опытным из недавних обитателей Белого дома. Но в начале его президентства произошли две предотвратимых катастрофы: террористические атаки 11 сентября 2001 года (многочисленные предупреждения и сведения были оставлены без внимания) и вторжение в Ирак (которое, совсем как война Линдона Джонсона во Вьетнаме, строилось на лжи).

Президенты Джимми Картер и Билл Клинтон — оба бывшие губернаторы южных штатов, были умными людьми с ограниченным опытом в Вашингтоне. И они тоже рано оступились. Обама же, прежде чем его избрали, прослужил в Сенате США лишь три года — и он не только не был рад сотрудничать с Конгрессом, но и не особо его понимал.

Отношения Байдена с Обамой и его наследием гораздо более сложные, чем кажется на первый взгляд. Хотя Обама раздражал многих демократов в Конгрессе своей осторожностью и готовностью идти на компромисс с республиканцами (либеральные демократы называли его Мистер 50-ярдовая линия), Байден специально называл свои предложения «смелыми». Его предложения по поводу иммиграции противоречат политике Обамы, в рамках которой осуществлялась существенная депортация нелегальных иммигрантов. Кажется, посыл заключается в том, что Байден больше не желает находиться в тени Обамы.

Прослужив более сорока лет в Сенате, прежде чем стать вице-президентом, Байден понимает Конгресс лучше, чем кто-либо со времен Джонсона. Но скоро мы узнаем, опираются ли его слова о сотрудничестве с республиканцами на ностальгическую наивность или это хитрый способ навлечь на республиканцев осуждение, если они попытаются заблокировать его предложения.

А подобные препятствия, кажется, вероятны. Вероятно, Макконнелл понял, что отрицание поражения Трампа не идет на пользу Республиканской партии, но это не значит, что он от этого стал менее ангажированным.

Байден играет в замысловатую игру и с левым крылом своей партии. Он умудрился сформировать правительство, не назначив сенаторов Элизабет Уоррен или Берни Сандерса, хотя они выражали желание присоединиться. Сторонники Сандерса даже угрожали Байдену, если он не даст вермонтскому сенатору желанную должность. Байден объяснил свои действия — лукаво, но не беспочвенно — тем, что перевес демократов в Конгрессе слишком мал, чтобы рисковать вакантным местом, хотя он избрал на высокие посты трех человек из Палаты представителей из относительно безопасных демократических районов.

Сандерс вскоре высказал свое недовольство по поводу политических предложений Байдена. Но это лишь часть представления. Александрия Окасио-Кортес и ее «отряд» тоже могут оказывать давление слева, в то время как Джо Манчин из Западной Вирджинии — штата, очень поддержавшего Трампа в 2020 году, может стать проблемой для Байдена с правого фланга. В Сенате, разделившемся пополам, и с вице-президентом Камалой Харрис в качестве арбитра, каждый голос будет иметь значение. Но Байден принял много составляющих политики левых, а теперь попробует убедить в ней центристов — своих политических соратников.

Один из признаков этого изменения — это то, что в отличие от всех недавних демократических администраций, Байден не выразил почтение Уолл-стрит, отдав банкирам высокие должности. Новый министр финансов США Джанет Йеллен — экс-глава Федеральной резервной системы США и академик. Она дала четко понять, что понимает насущные потребности общества. К тому же Байден обсуждал с Уоррен ее экономические взгляды и назначил бывшего советника Уоррен в качестве заместителя Йеллен. Назначение Йеллен демонстрирует, что Байден понимает, что помогло Трампу прийти ко власти: слишком многие американцы чувствуют, что с ними поступают несправедливо.

После «сумерек богов» Трампа, думалось, что срок Байдена будет неизбежно скучным. Но Байден оказался более жестким и изобретательным, чем о нем думали. Пока — хоть еще и рано об этом говорить — президентство Байдена выглядит гораздо более интересным и удивительным, чем нам казалось.

Элизабет Дрю, Project Syndicate

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