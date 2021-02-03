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В Украине отключили принадлежащие куму Путина телеканалы ZiK, NewsOne и 112

03.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Украине отключили принадлежащие куму Путина телеканалы ZiK, NewsOne и 112

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  • 3.02.2021, 10:40
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В Украине отключили принадлежащие куму Путина телеканалы ZiK, NewsOne и 112

Также Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касательно нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, пишет «Новое время».

Об этом сообщает пресс-служба ОП Украины.

На Тараса Козака записаны телеканалы 112 Украина, ZIK, Newsone, хотя их фактическим владельцем является пророссийский олигарх, кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в сообщении.

Против Козака вводятся следующие ограничительные мероприятия:

блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

Также на 5 лет ввели санкции против каналов 112-Украина, NewsOne, ZIK — Новый формат, Ариадна ТВ, ТВВыбор, Партнер ТВ и Лидер ТВ, телерадиокомпания 112-ТВ, НОВИНИ 24 ГОДИНИ, Новые коммуникации.

Санкции против телеканалов предусматривают:

блокировку активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространении телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие.

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Также Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука.
 
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