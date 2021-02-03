Источник материала: Хартия'97

В США обезьяну научили играть силой мысли 2 3.02.2021, 10:37

фото: Depositphotos

Обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.

Нанотехнологический стартап Neuralink миллиардера Илона Маска, который разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно имплантировал в мозг обезьяны чип, сообщает vokrugsveta.ua .

Во время общения в чате в приложении Clubhouse миллиардера спросили о последних разработках на базе в Сан-Франциско проекта Neuralink, который был представлен в 2017 году. И тогда он рассказал об их обезьяне «с почти незаметным имплантом». «У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего ума. Это счастливая обезьяна», — сообщил Маск.

По словам предпринимателя, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг. Маск пообещал примерно через месяц показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.

Neuralink — американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году, она была представлена обществу в марте 2017 года. Нейроинтерфейс сможет помочь людям с поражениями нервной системы обойти приобретенные ограничения человеческой природы: двигаться после травмы позвоночника или видеть и слышать, несмотря на повреждения головного мозга. Маск обещает, что Neuralink вернет парализованным возможность двигаться, предоставит людям «супервидение» и позволит общаться с помощью мыслей, а не слов.

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