ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США обезьяну научили играть силой мысли

03.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В США обезьяну научили играть силой мысли

2
  • 3.02.2021, 10:37
В США обезьяну научили играть силой мысли
фото: Depositphotos

Обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.

Нанотехнологический стартап Neuralink миллиардера Илона Маска, который разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно имплантировал в мозг обезьяны чип, сообщает vokrugsveta.ua.

Во время общения в чате в приложении Clubhouse миллиардера спросили о последних разработках на базе в Сан-Франциско проекта Neuralink, который был представлен в 2017 году. И тогда он рассказал об их обезьяне «с почти незаметным имплантом». «У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего ума. Это счастливая обезьяна», — сообщил Маск.

По словам предпринимателя, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг. Маск пообещал примерно через месяц показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.

Neuralink — американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году, она была представлена обществу в марте 2017 года. Нейроинтерфейс сможет помочь людям с поражениями нервной системы обойти приобретенные ограничения человеческой природы: двигаться после травмы позвоночника или видеть и слышать, несмотря на повреждения головного мозга. Маск обещает, что Neuralink вернет парализованным возможность двигаться, предоставит людям «супервидение» и позволит общаться с помощью мыслей, а не слов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мингорисполком: водопроводная вода в детсадах Партизанского района пригодна для употребления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by