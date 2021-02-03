Источник материала: Хартия'97

«Страна, которой нет»: фото с российским ОМОНом взорвало сеть 2 3.02.2021, 10:27

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Совпадение?

После замены условного срока Алексею Навальному реальным лишением свободы в центре Москвы во вторник, 2 февраля, прошли стихийные акции протеста .

Одна из фотографий российского ОМОНа на фоне светящейся надписи «Страна, которой нет» стала популярным мемом в Сети.

Напомним, что ранее фото российского ОМОНа в Екатеринбурге фоне вывески «Белорусские продукты» стало вирусным в Сети.





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