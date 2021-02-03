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«Страна, которой нет»: фото с российским ОМОНом взорвало сеть
Источник материала: Хартия'97
«Страна, которой нет»: фото с российским ОМОНом взорвало сеть
Совпадение?
После замены условного срока Алексею Навальному реальным лишением свободы в центре Москвы во вторник, 2 февраля,
Одна из фотографий российского ОМОНа на фоне светящейся надписи «Страна, которой нет» стала популярным мемом в Сети.
Напомним, что ранее
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