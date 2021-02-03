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«Страна, которой нет»: фото с российским ОМОНом взорвало сеть

03.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Страна, которой нет»: фото с российским ОМОНом взорвало сеть

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  • 3.02.2021, 10:27
  • 1,914
«Страна, которой нет»: фото с российским ОМОНом взорвало сеть

Совпадение?

После замены условного срока Алексею Навальному реальным лишением свободы в центре Москвы во вторник, 2 февраля, прошли стихийные акции протеста.

Одна из фотографий российского ОМОНа на фоне светящейся надписи «Страна, которой нет» стала популярным мемом в Сети.

Напомним, что ранее фото российского ОМОНа в Екатеринбурге фоне вывески «Белорусские продукты» стало вирусным в Сети.


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