Источник материала: Хартия'97

В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за химической реакции в бассейне 3.02.2021, 10:21

Реакция вызвала выделение паров.

В детской спортивной школе в Житковичах из-за ошибки сотрудника при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров. В больницу обратились 29 человек, 4 из них остаются там до сих пор. Об этом сообщает МЧС .

2 февраля, в 20.32, в МЧС поступило сообщение о том, что 29 человек, из них 18 детей в возрасте от 8 до 13 лет, обратились в больницу из-за инцидента в бассейне.

Оказалось, что в детской юношеско-спортивной школе в Житковичах в результате неосторожного обращения сотрудника школы с химическими веществами (хлор и соляная кислота) при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров.

Раствор в бассейн не попал, санстанция взяла пробы воды, концентрация химических веществ не превышает нормы.

В больнице для медицинского наблюдения оставлены 4 человека (из них 3 ребенка).

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