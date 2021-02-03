ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за химической реакции в бассейне

03.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за химической реакции в бассейне

  • 3.02.2021, 10:21
В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за химической реакции в бассейне

Реакция вызвала выделение паров.

В детской спортивной школе в Житковичах из-за ошибки сотрудника при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров. В больницу обратились 29 человек, 4 из них остаются там до сих пор. Об этом сообщает МЧС.

2 февраля, в 20.32, в МЧС поступило сообщение о том, что 29 человек, из них 18 детей в возрасте от 8 до 13 лет, обратились в больницу из-за инцидента в бассейне.

Оказалось, что в детской юношеско-спортивной школе в Житковичах в результате неосторожного обращения сотрудника школы с химическими веществами (хлор и соляная кислота) при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров.

Раствор в бассейн не попал, санстанция взяла пробы воды, концентрация химических веществ не превышает нормы.

В больнице для медицинского наблюдения оставлены 4 человека (из них 3 ребенка).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые составили простой тест, который поможет определить, является ли ваша собака гением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by