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Удар по российской пропаганде в Украине — Зеленский жестко прошелся по куму Путина

03.02.2021 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкции против телеканалов NewsOne, 112 и ZIK (в Украине утверждают, что они, несмотря на юридически другого собственника, принадлежат куму Владимира Путина — Виктору Медведчуку).

Удар по российской пропаганде в Украине — Зеленский жестко прошелся по куму Путина

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, за данное решение проголосовали 17 из 19 членов Совета.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, «данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине», пишет 24tv.ua.

После этого телеканалы стали отключать из вещания.

Напомним, Медведчук занимал пост главы Администрации президента (2002-2005 годах), когда страной правил Леонид Кучма.

В 2004-м в Казанском соборе Санкт-Петербурга его дочь Дарью крестили Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана.

 
 
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкции против телеканалов NewsOne, 112 и ZIK (в Украине...
 
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