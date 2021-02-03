Удар по российской пропаганде в Украине — Зеленский жестко прошелся по куму Путина

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкции против телеканалов NewsOne, 112 и ZIK (в Украине утверждают, что они, несмотря на юридически другого собственника, принадлежат куму Владимира Путина — Виктору Медведчуку).





По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, за данное решение проголосовали 17 из 19 членов Совета.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, «данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине», пишет 24tv.ua .

После этого телеканалы стали отключать из вещания.

Напомним, Медведчук занимал пост главы Администрации президента (2002-2005 годах), когда страной правил Леонид Кучма.

В 2004-м в Казанском соборе Санкт-Петербурга его дочь Дарью крестили Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана.