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Беларусь надеется получить 2-й транш кредита РФ в I полугодии

03.02.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минфин Беларуси надеется получить второй транш российского кредита в $500 млн в первой половине 2021 года.

Об этом сообщил сегодня, министр финансов РБ Юрий Селиверстов, которого цитирует БелТА.

"В целом определено, что он придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", - сказал Селиверстов.

Он уточнил, что вопрос по получению второго транша в январе не ставился. Первый транш в $500 млн. Беларусь получила в конце 2020 года.

 
 
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Минфин Беларуси надеется получить второй транш российского кредита в $500 млн в первой половине 2021 года.
 
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