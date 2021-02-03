Беларусь надеется получить 2-й транш кредита РФ в I полугодии

Источник материала: АФН

Минфин Беларуси надеется получить второй транш российского кредита в $500 млн в первой половине 2021 года.

Об этом сообщил сегодня, министр финансов РБ Юрий Селиверстов, которого цитирует БелТА.

"В целом определено, что он придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", - сказал Селиверстов.

Он уточнил, что вопрос по получению второго транша в январе не ставился. Первый транш в $500 млн. Беларусь получила в конце 2020 года.