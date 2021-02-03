Китай построит в Беларуси 20 домов для нуждающихся

Источник материала: Tut.by

Китай окажет технико-экономическую помощь в строительстве 20 социальных домов в Беларуси, следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления правительства нашей страны. Подробности — в материале.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из постановления следует, что Беларусь попросила у Китая помощи в строительстве социальных домов, и Китай не отказал. Свое согласие он выразил в официальном письме.

Речь идет о строительстве 20 домов на 1166 квартир для нуждающихся в шести областях Беларуси. Общая площадь застройки — примерно 66 тысяч квадратных метров. Расходы по строительству в рамках проекта не должны превысить 222 миллионов китайских юаней, или около 34 млн долларов.

В том числе расходы по областям: Брестской — 28,20 миллиона китайских юаней, Минской — 27,15 миллиона китайских юаней, Витебской — 65,19 миллиона китайских юаней, Гродненской — 24,99 миллиона китайских юаней, Гомельской — 30,63 миллиона китайских юаней, Могилевской — 45,84 миллиона китайских юаней.

Заказчиком будет белорусское предприятие, но строить дома будет одна из китайских компаний. Управляющей проектом компанией тоже будет структура из КНР.

Отметим, что Китай оказывает Беларуси технико-экономическую помощь по разным строительным проектам: от Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта до жилья и общежитий. Каждый год Беларусь получает от Китая около 130 миллионов долларов такой помощи.

Что касается интересов самого Китая, то в Беларуси он как минимум модернизировал цементные заводы, построил завод «Джили», создает индустриальный парк «Великий камень», строит новое посольство на престижной площадке, а также присматривается к площадкам в Минской области для создания туристического комплекса (поселка) с национальным китайским колоритом. Все эти проекты тянут на миллиарды долларов. Поэтому технико-экономическая помощь Китая — это своеобразная благодарность за право реализовывать в Беларуси масштабные проекты.

Но не обошлось в таком экономическом сотрудничестве и без неприятностей. Так, из-за срыва сроков сдачи светлогорского завода беленой сульфатной целлюлозы белорусские власти разорвали контракт с китайским генподрядчиком и достраивали его своими силами. Также пришлось заменить неопытного китайского подрядчика на строительстве бумажной фабрики в Добруше на опытного австрийского. За все это тоже по-хорошему нужна какая-то компенсация. Это все логично покрывать за счет технико-экономической помощи.