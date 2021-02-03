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Молодой врач-рентгенолог расскажет о профессии и не только на стендап-концерте в Минске в субботу
Источник материала: Tut.by
Молодой врач-рентгенолог из Витебска Антон Дюбайло расскажет о профессии и не только на своем сольном стендапе уже в эту субботу. Концерт
Стендап-комик из Витебска Антон Дюбайло работал над этим концертом несколько лет. В субботу он расскажет о жизни, становлении и мыслях человека, выбравшего профессию врача. Почему учеба в медицинском на платном — худшее вложение средств? Почему врач в США — завидный жених, а в Беларуси можно быть точно уверенным, что за молодого специалиста из сферы медицины выходят замуж по любви? Об этом и не только и расскажет Антон.
«Знаете, я врач. У меня мама — учительница, папа — инженер. Как вы понимаете, бедность передалась мне по наследству», — так начинает одно из своих выступлений комик.
Дюбайло занимается юмором 11 лет, четыре из которых — стендапом. Много выступает в Витебске, был участником стендап-фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге. На концерте также выступит Илья Кропачев, ведущим будет Иван Шумейко.
Концерт пройдет в Cuba Bar — одном из главных мест для любителей стендапа в Минске.
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Молодой врач из Витебска Антон Дюбайло расскажет о профессии и не только на своем сольном стендапе уже в эту субботу
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