Молодой врач-рентгенолог расскажет о профессии и не только на стендап-концерте в Минске в субботу

Источник материала: Tut.by

Молодой врач-рентгенолог из Витебска Антон Дюбайло расскажет о профессии и не только на своем сольном стендапе уже в эту субботу. Концерт «Записки молодого врача» , над шутками для которого он работал несколько лет, пройдет в Cuba Bar 6 февраля. Билеты — от 10 рублей.



Фото: vk.com/standupcomedyhall

Стендап-комик из Витебска Антон Дюбайло работал над этим концертом несколько лет. В субботу он расскажет о жизни, становлении и мыслях человека, выбравшего профессию врача. Почему учеба в медицинском на платном — худшее вложение средств? Почему врач в США — завидный жених, а в Беларуси можно быть точно уверенным, что за молодого специалиста из сферы медицины выходят замуж по любви? Об этом и не только и расскажет Антон.

«Знаете, я врач. У меня мама — учительница, папа — инженер. Как вы понимаете, бедность передалась мне по наследству», — так начинает одно из своих выступлений комик.

Дюбайло занимается юмором 11 лет, четыре из которых — стендапом. Много выступает в Витебске, был участником стендап-фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге. На концерте также выступит Илья Кропачев, ведущим будет Иван Шумейко.

Концерт пройдет в Cuba Bar — одном из главных мест для любителей стендапа в Минске.

Стендап-концерт «Записки молодого врача» Когда: 6 февраля, 19.00. Сбор гостей — в 18.30

Где: Cuba Bar, адрес: ул. Мележа, 5/1

Сколько: партер — 10 рублей, столик — 15 рублей (в продаже от двух билетов) Купить билет