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Матчи ЧМ-2021 по хоккею пройдут без зрителей
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что чемпионат мира 2021 года пройдет без зрителей. Однако решение может быть изменено.
«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в „пузыре“, в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества.
Финансирование турнира? Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена. Однако бóльшую долю всех финансовых обязательств покроет IIHF», —
Тем не менее латвийская сторона рассматривает потенциальную возможность приезда фанов. Но это решение будет принято не ранее апреля,
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Об этом заявил премьер-министр Латвии.
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