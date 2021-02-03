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Матчи ЧМ-2021 по хоккею пройдут без зрителей

03.02.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что чемпионат мира 2021 года пройдет без зрителей. Однако решение может быть изменено.


Фото: Reuters

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в „пузыре“, в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества.

Финансирование турнира? Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена. Однако бóльшую долю всех финансовых обязательств покроет IIHF», — заявил Кариньш.

Тем не менее латвийская сторона рассматривает потенциальную возможность приезда фанов. Но это решение будет принято не ранее апреля, передает один из латвийских спортивных журналистов.

 
 
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Об этом заявил премьер-министр Латвии.
 
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