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Еще $500 миллионов российского кредита могут поступить в первом полугодии
Источник материала: Onliner
Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в первом полугодии. Об этом сообщил сегодня министр финансов Юрий Селиверстов.
«В целом определено, что он придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — сказал Юрий Селиверстов.
При этом он уточнил, что вопрос по получению второго транша в январе не ставился.
Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.
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