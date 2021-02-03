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Еще $500 миллионов российского кредита могут поступить в первом полугодии

03.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в первом полугодии. Об этом сообщил сегодня министр финансов Юрий Селиверстов.

«В целом определено, что он придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — сказал Юрий Селиверстов.

При этом он уточнил, что вопрос по получению второго транша в январе не ставился.

Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.

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Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в первом полугодии. Об этом сообщил сегодня министр финансов Юрий...
 
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