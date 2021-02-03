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Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое

03.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американский интернет-гигант Amazon уже некоторое время занимается строительством масштабного офисного комплекса в Арлингтоне, штат Вирджиния. Компания представила вторую очередь этого амбициозного проекта, которая в том числе предполагает возведение офисной башни, похожей на мороженое. Сами авторы проекта сравнивают его со спиралью.

Стоимость нового кампуса Amazon в Арлингтоне, расположенного на противоположном от американской столицы берегу реки Потомак, оценивается в $2,5 млрд. Строительство первой очереди комплекса, которая предполагает возведение двух 22-этажных административных башен, уже ведется. Вчера компания представила проект второй очереди, самым ярким элементом которого должна стать 106-метровая «Спираль».

Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое

Высотка действительно закручена в форме спирали. При этом кровля здания эксплуатируемая и представляет собой парк с двумя дорожками для прогулок. Любой желающий сможет подняться и спуститься с башни в окружении типичной природы региона. Кроме этого, вокруг «Спирали» будет создано крупное общественное пространство с амфитеатром для мероприятий, фермерским рынком, детской площадкой, участком для фуд-траков, парковкой на 600 велосипедов. Урбанисты должны быть довольны.

Ожидается, что в арлингтонском центре Amazon со временем будут работать до 25 тыс. сотрудников.

Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое
Amazon показала свою новую штаб-квартиру в пригороде Вашингтона. Одна из башен похожа на мороженое

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