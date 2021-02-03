СК: познакомился, позвал на берег, изнасиловал, избил... Закончено следствие по делу о гибели 16-летней девушки в Новополоцке

Источник материала: Onliner

Одиннадцатого июня прошлого года в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и сообщила о пропаже учащейся. Впоследствии 16-летнюю девушку нашли мертвой на берегу Западной Двины в черте города. Эксперты заключили, что смерть наступила в результате травматического шока. В качестве подозреваемого вскоре задержали 20-летнего командированного из Могилева. Сегодня СК сообщил, что расследование закончено, и обнародовал некоторые детали.

По данным следствия, выпив, парень познакомился с девушкой в интернете. Уговорил встретиться на площади и пойти отдохнуть на берег реки. Уже там избил до потери сознания, перетащил в воду, оставил в зарослях и скрылся. Утром вспомнил, что произошло, вернулся, собрал разбросанные вещи погибшей и уехал в Могилев.

По дороге с ним постоянно связывались милиционеры по телефону, но он трубку не снимал. Приехав в Могилев и поняв, что его личность и причастность уже известны, 12 июня отправился в отдел Следственного комитета, где и был задержан. СК информирует, что задержанный озвучил свою версию, но агрессию объяснить не смог, ссылался на провалы в памяти. Вину не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.





Могилевчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч. 3 ст. 166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений).

Материалы переданы прокурору для направления в суд.