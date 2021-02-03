ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: познакомился, позвал на берег, изнасиловал, избил... Закончено следствие по делу о гибели 16-летней девушки в Новополоцке

03.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Одиннадцатого июня прошлого года в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и сообщила о пропаже учащейся. Впоследствии 16-летнюю девушку нашли мертвой на берегу Западной Двины в черте города. Эксперты заключили, что смерть наступила в результате травматического шока. В качестве подозреваемого вскоре задержали 20-летнего командированного из Могилева. Сегодня СК сообщил, что расследование закончено, и обнародовал некоторые детали.

По данным следствия, выпив, парень познакомился с девушкой в интернете. Уговорил встретиться на площади и пойти отдохнуть на берег реки. Уже там избил до потери сознания, перетащил в воду, оставил в зарослях и скрылся. Утром вспомнил, что произошло, вернулся, собрал разбросанные вещи погибшей и уехал в Могилев.

По дороге с ним постоянно связывались милиционеры по телефону, но он трубку не снимал. Приехав в Могилев и поняв, что его личность и причастность уже известны, 12 июня отправился в отдел Следственного комитета, где и был задержан. СК информирует, что задержанный озвучил свою версию, но агрессию объяснить не смог, ссылался на провалы в памяти. Вину не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.

СК: познакомился, позвал на берег, изнасиловал, избил... Закончено следствие по делу о гибели 16-летней девушки в Новополоцке

Могилевчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч. 3 ст. 166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений).

Материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одиннадцатого июня прошлого года в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и сообщила о пропаже учащейся. Впоследствии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь надеется получить 2-й транш кредита РФ в I полугодии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by