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«Жив и здоров, по крайней мере физически». Развязка шокирующей прогулки кота и ребенка

03.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

— Вчера мы провели диагностику, клинически он полностью здоров, — рассказала Onliner Ольга, администратор клиники.

В данный момент кота забрала к себе  Светлана. Она волонтер из временного пункта поддержки «Хутор» в Новогрудке.

«Жив и здоров, по крайней мере физически». Развязка шокирующей прогулки кота и ребенка

— Хозяйку кота (уже бывшую) с работы вызвали в милицию, и мы вместе поехали к ней в квартиру, там я котика и забрала. Кот у меня дома весь день прятался, ему месяцев шесть-семь, внешне он абсолютно здоров, только вот немного запуганный, у него стресс, — объясняет Светлана.

«Жив и здоров, по крайней мере физически». Развязка шокирующей прогулки кота и ребенка

— Прошлая хозяйка сказала, что это было в первый раз, мол, они решили приучить кота к выгулу, пока она спускалась в подвал за картошкой — внук натворил дел. Она не ожидала, что мы будем забирать кота, по ее реакции было видно, но я ей сразу сказала, что котика ей не вернут. Питомца будем пристраивать в хорошие руки, звонков было очень много, но понятное дело, что кому попало не отдадим. Пока идет следствие — будет у меня, — рассказала волонтер.

Стоит отметить реакцию некоторых людей, в соцсетях многие говорят, что кота заменили, или вовсе начинают сами собирать деньги.

Официально

— В данное время в отношении мальчика проводится проверка, по результатом которой будет дана правовая оценка, — рассказал Onliner старший лейтенант по связям с общественностью УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

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