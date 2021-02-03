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Никто не будет обижен: вдова Грачевского рассказала о наследстве режиссера
03.02.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая вдова Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская откровенно рассказала о наследстве, которое худрук киножурнала "Ералаш" оставил после себя.
Грачевский
© Sputnik / Нина Зотина
Вдова Грачевского рассказала о последней воле мужа: Екатерина Белоцерковская призналась, что артист не обидел никого из наследников.
Создатель популярного киножурнала оставил после себя сбережения, заработанные за долгие годы на телевидении. За ним числится трехкомнатная квартира в элитном районе Москвы, стоимость которой уже достигла 30 миллионов российских рублей, но на деле апартаменты, как считаю специалисты, будут стоить еще дороже.
В собственность Грачевского также входит загородный дом, находящийся в охраняемом поселке в Подмосковье. Дом с площадью в 300 квадратных метров и большим участком стоит около 45 миллионов российских рублей.
Но самый большой интерес у публики вызывают авторские права на "Ералаш". По подсчетам экспертов, аудитория киножурнала составила больше двух миллиардов зрителей - все поклонники переживают за продолжение популярного киножурнала.
Белоцерковская поспешила успокоить всех любопытствующих и отметила, что Грачевский никогда не был богатым человеком и быстро тратил заработанные деньги.
"Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что полагается ему", - ответила вдова всем бывшим женам Грачевского, которые высказывали опасение, что Екатерина оставит все себе.
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Последняя возлюбленная создателя "Ералаша" выступила с официальным заявлением, касающимся последней воли известного артиста.
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