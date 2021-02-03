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Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?
03.02.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Остановите давление на журналистов в Латвии"- с таким плакатом к Дому приемов МИД России вышла Мария Бутина. Член Общественной палаты, которую в 2018 году арестовали в США по подозрению в связях с российской разведкой, решила поддержать коллег из Sputnik.
Плакатом Бутина пыталась привлечь внимание председателя ОБСЕ. Анн Линде приехала в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым. Что Бутина спросила у Линде? И о каком базовом принципе напомнил глава российского МИД?
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Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина провела одиночный пикет возле Дома приемов МИД России. Смотрите на видео,...
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