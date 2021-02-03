В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Расходы на питание в детских садах и школах выросли в среднем на 20-40 копеек в сутки на одного ребенка.

Денежные нормы расходов на питание в день на одного ребенка в яслях, детских садах и дошкольных центрах развития увеличены до Br2,75- 4,3 (ранее Br2,5-3,91). Окончательная сумма зависит от возраста ребенка и длительности его пребывания в учреждении образования, сообщила БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Расходы на питание в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах и санаторных группах с длительностью пребывания от 12 до 24 часов выросли до Br4,13 (1-2 года) и Br4,97 (3-6 лет). До этого было Br3,72 и Br4,69 соответственно.

Нормы расходов на питание в начальных, базовых и средних школах, а также гимназиях и лицеях увеличатся с Br2,67 до Br2,86.

Напомним, с 1 февраля в Беларуси немного увеличились детские пособия. Изменился размер выплат для тех, кто находится в декрете, а также единовременные пособия при рождении ребенка, привязанные к бюджету прожиточного минимума.

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