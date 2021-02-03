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Соль вредная или полезная? Диетолог расставила все точки над «i»

03.02.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Соль вредная или полезная? Диетолог расставила все точки над «i»
Фото: pixabay.com
Соль называют одним из спорных продуктов питания, и многие считают, что здоровая пища должна быть несоленая. Однако Диетолог Светлана Фус указывает на ошибочность такого распространенного суждения.

Эксперт в своем Instagram подробно рассказала о соли, назвала безопасную дозу при ежедневном употреблении, а также объяснила, не вреден ли для организма полный отказ от этого продукта.

По словам специалиста, соль - жизненно необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве.

«Она регулирует водно-солевой баланс организма, необходима для поддержания тонуса мышц, в том числе сердечной мышцы, для функционирования нервной системы», - пишет Светлана Фус.


Также соль входит в состав мягких тканей организма, межклеточной жидкости, лимфы, костей. Кроме того, ее можно обнаружить в желудочном соке, поте и слезе.

«Поэтому фраза «без соли жизнь невозможна» является неоспоримым фактом. Как омега-3 жирные кислоты и другие незаменимые нутриенты мы можем получить соль только с пищей!» - рассказала она.


В то же время специалист обращает внимание, что избыток соли тоже вреден, и нерациональное ее потребление может значительно повлиять на наше здоровье.

Диетолог отметила, что норма соли в среднем - 5 г в день для досаливания пищи. Всю остальную соль мы получаем с продуктами питания.

Переработанные продукты-чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье содержат хлорид натрия в избытке. А привычка все блюда добривать щедрой порцией соли может легко привести к проблемам со здоровьем.

«Избыток поваренной соли увеличивает нагрузку на сердце и почки, задерживает воду в тканях, от чего увеличивается вес и ухудшается настроение», - обратила внимание Фус.


Также эксперт добавила, что соль способствует перееданию и является одним из лучших усилителей вкуса. Так, соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой.
 
 
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Соль - жизненно необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве.
 
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