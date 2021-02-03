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Коллаж: РБК-Украина

Главные традиции и ритуалы на Максимов день

Что нужно сделать 3 февраля

Что запрещено делать в Максимов день

Народные приметы 3 февраля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день, все приметы Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Максимов день также в народе также называют Максима-утешителя или Максима-исповедника. Максим родился в семье богатого греческого чиновника в конце XIII века, став монахом, посвятил жизнь служению Бога.Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.Максим считается защитником обиженных, поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также 3 февраля нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.Хозяйки в этот день пекли соленые пироги с начинкой из мяса, рыбы, яиц, грибов, которыми угощали своих родных и близких. Часть угощения принято было раздавать бедным и голодающим, дабы в семье было благополучие и достаток.Народные целители проводили различные ритуалы для лечения и очищения энергетики, особенно если дул сильный ветер - он усиливал действенность обряда.Человек, родившийся в праздник преподобного Максима Грека станет хорошим хозяином. Его камнем-оберегом считается бирюза.На Максима-утешителя нужно было помириться с теми, с кем вы были в ссоре.Если вас беспокоит какая-то проблема, нужно было сходить в церковь и помолиться о помощи.Доброе дело, сделанное 3 февраля, вернется к вам сторицей.Считалось, что нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем.Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.Если на Максима сорвалась важная встреча - это к добру. Считается, что Бог отвел от беды.Ночью через облака видно луну, будет хороший урожай зерновых.Ясное небо предвещало сильные затяжные морозы и плохой урожай.Если полумесяц «вонзился» в тучи, то год будет сверхурожайным.