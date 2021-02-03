ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день, все приметы

03.02.2021 11:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день, все приметы
Коллаж: РБК-Украина
3 февраля по православной традиции чтят память преподобного Максима Грека. Его считают защитником униженных, сирот, вдов и всех, кто попал в беду. Все традиции, приметы и запреты этого дня - читайте в материале.

Максимов день также в народе также называют Максима-утешителя или Максима-исповедника. Максим родился в семье богатого греческого чиновника в конце XIII века, став монахом, посвятил жизнь служению Бога.

Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Главные традиции и ритуалы на Максимов день


Максим считается защитником обиженных, поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также 3 февраля нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.

Хозяйки в этот день пекли соленые пироги с начинкой из мяса, рыбы, яиц, грибов, которыми угощали своих родных и близких. Часть угощения принято было раздавать бедным и голодающим, дабы в семье было благополучие и достаток.

Народные целители проводили различные ритуалы для лечения и очищения энергетики, особенно если дул сильный ветер - он усиливал действенность обряда.

Человек, родившийся в праздник преподобного Максима Грека станет хорошим хозяином. Его камнем-оберегом считается бирюза.

Что нужно сделать 3 февраля


На Максима-утешителя нужно было помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Если вас беспокоит какая-то проблема, нужно было сходить в церковь и помолиться о помощи.

Доброе дело, сделанное 3 февраля, вернется к вам сторицей.

Что запрещено делать в Максимов день


Считалось, что нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Народные приметы 3 февраля


Если на Максима сорвалась важная встреча - это к добру. Считается, что Бог отвел от беды.

Ночью через облака видно луну, будет хороший урожай зерновых.

Ясное небо предвещало сильные затяжные морозы и плохой урожай.

Если полумесяц «вонзился» в тучи, то год будет сверхурожайным.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
 
Новости дня
Новости разные
 
Никто не будет обижен: вдова Грачевского рассказала о наследстве режиссера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by