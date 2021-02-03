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У кого самый сложный характер

У кого из мужчин самый сложный характер

У кого из женщин самый сложный характер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые сложные по характеру знаки Зодиака, как к ним найти подход В Близнецах живёт два существа, и между собой они не всегда находят гармонию.

В Близнецах живёт два существа, и между собой они не всегда находят гармонию. С людьми такой человек сближаться не спешит, он отсеет всех, кто притворяется, кто неискренен, кто лжив и безответственен.Близнецы в общении не заинтересованы, поэтому найти с ними общий язык непросто. Кого Близнецы приняли, с теми отношения у них складываются, другие же так и не могут понять, что это за люди – Близнецы. Для них они слишком заносчивы, скрытны и нелюдимы.Личность непростая, что называется – без пол-литра не разберёшься. Им самим себя понять порой не удаётся, так что приходится обращаться к кому-то из близких, чтобы распутать собственные умственные лабиринты. Многие поражаются такому характеру, и партнёрам с ними непросто.Когда страсти накаляются, Рыбы предпочитают нырнуть на дно и подождать лучших времён. Конфликт решить они не могут, зато неожиданно всплывут, демонстрируя свои эмоции. Рыбы могут быть мягкими, но иногда грубы до неприличия. Себя они могут холить и лелеять, а с другими часто несправедливы.Скорпион сам себя понять не может, а на окружающих ему наплевать – в себе бы разобраться. Никого к себе не подпуская, Скорпион будет копаться в собственной душе и анализировать поступки. Это люди, склонные к сильным переживаниям и депрессии.Подобрать к Скорпиону ключик, тогда как он от людей закрыт и о его истинных эмоциях можно только догадываться – задача не из простых. Того, кто всё же заглянет в душу Скорпиона, ничего интересного или приятного не ждёт – у него душа постоянно мечущаяся. Зато Скорпион хорош в работе – своё дело он знает.Есть такие строптивые мужчины, с которыми построить личные отношения довольно сложно. Они требуют специального подхода.Даже если сначала союз с Овном вызывает телячий восторг, очень скоро его половинка приходит буквально в ужас от того, насколько этот мужчина раздражителен и вспыльчив. Свою точку зрения он будет отстаивать, что называется, с упрямством барана. Ласки от него не дождёшься, а вот твердолобости и грубоватости – хоть отбавляй.Это тиран и женоненавистник, зато любит повоспитывать. Мнений может быть только два, одно – Козерога, другое – неправильное. Всем остальным следует только знать своё место и прислушиваться к советам Козерога. С манией величия этого мужчины уживётся далеко не каждая женщина. По сути – это хладнокровный тип, из всего извлекающий выгоду для себя любимого.Семья и дети – это то, о чём мечтает Рак. Только вот быть ответственным Рак не хочет. Все проблемы жена решает сама. Часто это маменькины сынки и любители пожить за счёт кого-то. Ревнивцы, которым даже мусор вынести – проблема.Есть женщины, поведение которых предсказать довольно сложно. В безвыходной ситуации они могут смеяться, а когда от них ждут любви и ласки, вдруг начинают злиться. Но харизматичности у них не отнять, так что мужчины на всё остальное внимания не обращают.Для этой дамы важно её сиюминутное желание, о последствиях она подумает потом когда-нибудь. Быть осторожной в своих поступках она может, но недолго. Такой женщине отношения нужны стабильные, её тяготит тишина и спокойствие – ей нужны новые ощущения и яркие эмоции.Женщина Овен – это часто «вамп», с характером «от дьявола». Она шокирует и удивляет, приковывает внимание к своей особе и известна, как личность неординарная.Простой человек не разберётся, что за натура у этой женщины. Понять это может, разве что психолог. Она может быть и ангелом, и демоном, причём переход из одного состояния в другое настолько резкий, что волосы дыбом.То она полна энергии, ставит цели и действует, стремясь их достичь. А на следующий день может равнодушно закинуть свои планы в долгий ящик и забыть о них.Демонизм Рыбы так сразу и не заметишь, но именно с помощью него эта дама будет достигать своих целей и исполнения желаний. Зная свою тёмную сторону, она признаёт свои ошибки и прекрасно понимает, чем опасны такие её действия.Когда дело касается серьёзных вещей, Рыбы врать не станут, а вот о том, насколько она успешна, соврёт и не покраснеет. Эти женщины ленивы от природы, они безалаберны и от проблем любят прятать голову в песок. Зато они не злопамятны, обиды прощают и практически не мстительны.