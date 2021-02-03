ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один приговор «за оскорбление Лукашенко»

03.02.2021 11:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Еще один приговор «за оскорбление Лукашенко»
Александр Лукашенко / БЕЛТА
Еще один приговор «за оскорбление Лукашенко» (ч. 1. ст. 368 УК). Жителя Орши Владимира Шинкевича на 1 год и 3 месяца отправили в колонию общего режима.

Как сообщает viciebskspring.org, приговор был озвучен 1 февраля в суде в Орше. Владимира Шинкевича признали виновным в том, что он в «Одноклассниках» опубликовал «унизительный пост» об Александре Лукашенко. Что конкретно содержала публикация, неизвестно — уголовное дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

За последние месяцы в Беларуси это не первый приговор «за оскорбление Лукашенко».

В декабре в Гомеле год колонии получил Алексей Романов, в Гродно на два год «домашней химии» осужден Юрий Панасюк (в январе в Сморгони такой же срок получил Илья Войткевич), в Брагинском районе два года колонии получил Александр Кулага.

В этом году в Островце на 1 год и 3 месяца колонии общего режима осужден Владимир Чижевский.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние месяцы в Беларуси это не первый приговор «за оскорбление Лукашенко».
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай построит в Беларуси 20 домов для нуждающихся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by