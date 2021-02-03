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Еще один приговор «за оскорбление Лукашенко»
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко / БЕЛТА
Как
За последние месяцы в Беларуси это не первый приговор «за оскорбление Лукашенко».
В декабре в Гомеле год колонии получил Алексей Романов, в Гродно на два год «домашней химии» осужден Юрий Панасюк (в январе в Сморгони такой же срок получил Илья Войткевич), в Брагинском районе два года колонии получил Александр Кулага.
В этом году в Островце на 1 год и 3 месяца колонии общего режима осужден Владимир Чижевский.
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За последние месяцы в Беларуси это не первый приговор «за оскорбление Лукашенко».
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