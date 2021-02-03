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«Выносил мусор». Задержан экс-доцент БГУИР, который ушёл в ИТ

03.02.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Выносил мусор». Задержан экс-доцент БГУИР, который ушёл в ИТ
Архивное фото
Вчера вечером в ЖК «Магистр» задержали четырёх человек, сообщают сразу несколько телеграм-каналов. Двоих несовершеннолетних парней позже отпустили. Среди задержанных — бывший доцент кафедры ИРТ БГУИР Алексей Рак, пишет dev.by.

Задержание своего бывшего коллеги нам подтвердили преподаватели вуза. Но подробности сообщить не смогли — «сами пытаемся узнать». На кафедре ИРТ dev.by сказали, что Алексей Рак уволился из БГУИР в конце декабря. Сейчас работает в ИТ-компании — занимается разработкой под Android.

Родные Алексея рассказывают, что он вышел во двор с пакетом мусора, встретил знакомых и остановился поговорить. Затем в дворовой чат выложили видео, как экс-преподавателя и ещё троих парней силовики забрали в бус — так и узнали о задержании Алексея. Быстро собрали тёплые вещи, бросились в РУВД. Там сначала не хотели принимать передачу, но со второго раза взяли.

О том, где сейчас Алексей, его родные не знают — нигде в списках его пока нет. У него, это уже второе задержание — в прошлый раз бывший преподаватель провёл 8 суток в Жодино.
 
 
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Задержание своего бывшего коллеги нам подтвердили преподаватели вуза.
 
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