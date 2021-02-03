Источник материала: UDF



Архивное фото

пишет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выносил мусор». Задержан экс-доцент БГУИР, который ушёл в ИТ Задержание своего бывшего коллеги нам подтвердили преподаватели вуза.

Задержание своего бывшего коллеги нам подтвердили преподаватели вуза. Но подробности сообщить не смогли — «сами пытаемся узнать». На кафедре ИРТ dev.by сказали, чтоуволился из БГУИР в конце декабря. Сейчас работает в ИТ-компании — занимается разработкой под Android.Родные Алексея рассказывают, что он вышел во двор с пакетом мусора, встретил знакомых и остановился поговорить. Затем в дворовой чат выложили видео, как экс-преподавателя и ещё троих парней силовики забрали в бус — так и узнали о задержании Алексея. Быстро собрали тёплые вещи, бросились в РУВД. Там сначала не хотели принимать передачу, но со второго раза взяли.О том, где сейчас Алексей, его родные не знают — нигде в списках его пока нет. У него, это уже второе задержание — в прошлый раз бывший преподаватель провёл 8 суток в Жодино.