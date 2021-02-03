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Боррель летит в Москву - обсудить протесты и Навального

03.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 февраля 2021 года в Россию приедет делегация Евросоюза во главе с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

Он представляет все внешнеполитические ведомства стран ЕС и должен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тем для обсуждений запланировано много — но, очевидно, их стало еще больше после акций 23 и 31 января, закончившихся рекордными задержаниями и репрессиями в адрес активистов, пишет Медуза.

Лаврову, по всей видимости, придется обсуждать с Боррелем и Алексея Навального, которого суд отправил в колонию прямо накануне визита. Эти действия российских властей вызвали возмущение в Европе и сделали кризис российско-европейских отношений еще глубже.

«Приговор Навальному ни в коей мере не соответствует принципам верховенства права. Он должен быть освобожден немедленно. Насилие по отношению к мирным демонстрантам должно прекратиться», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. 

Освободить Навального потребовал и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Политические разногласия — не преступление», — написал он.

3 февраля Amnesty International обратилась к Жозепу Боррелю и попросила сделать тему прав человека главной в переговорах Евросоюза с Россией. 

Среди прочего правозащитная организация попросила Борреля во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым «недвусмысленно дать понять», что отношения России и Евросоюза напрямую зависят от выполнения Россией международных обязательств в сфере прав человека. 

А еще — потребовать немедленно отпустить всех политзаключенных, в том числе Навального; а также пересмотреть и отменить целый ряд репрессивных законов, включая законы об «иностранных агентах» и нежелательных организациях. Полный текст письма Amnesty International передала «Медузе».

У рабочего визита Жозепа Борреля в Россию насыщенная повестка и без вопросов о правах человека в РФ. Помимо «всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия — ЕС», как сообщает сайт российского МИД, министры планируют обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, Западной Африке, Ближнем Востоке и на Западных Балканах, а также иранскую ядерную программу.

При этом в пресс-релизе на сайте Европейской службы по внешним делам (EEAS) — ведомства, возглавляемого самим Жозепом Боррелем, — прямо говорится, что нарушения прав человека в России и отравление Навального тоже будут включены в повестку, о чем российский МИД умалчивает.

Сам Жозеп Боррель был одним из первых мировых лидеров, кто от имени всех европейских дипломатов резко осудил насилие против демонстрантов в России и обещал, что эта тема будет поднята на ближайшей встрече с министрами иностранных дел ЕС.
 
 
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4 февраля 2021 года в Россию приедет делегация Евросоюза во главе с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.
 
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