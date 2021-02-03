Внимание! Время подкормить птиц













Начальник Слонимской межрайонной инспекции Виталий Мороз обратился к трудовым коллективам, коллективам учреждений образований, детских садов, учащимся, к неравнодушным жителям Слонимщины с просьбой принять участие в мероприятиях по подкормке птиц.





До наступления весны, когда зимующие у нас птицы самостоятельно и в полном объеме смогут добывать себе корм, еще далеко. Именно этот период для зимующих у нас птиц может оказаться очень трудным или даже роковым, и именно в это время птицы нуждаются в подкормке, в связи со скудным количеством пищи зимой и возможным вследствие этого истощением. Зима трудное время года для пернатых.





Снег укрыл землю, скрыв семена, холод заставил попрятаться всех насекомых, лишь некоторые деревья сохранили плоды, да на крупных сорняках можно найти семена на торчащих из-под снега стеблях.





Морозы птиц не пугают, пугает зимняя бескормица. От неё многие птицы осенью улетают в другие края (и не всегда на юг, а просто туда, где больше корма, есть виды, которые наоборот летят на север), но некоторые остаются зимовать с нами, используя тот скудный выбор, что предоставляет им природа.





Для подкормки диких птиц можно использовать разнообразные виды малоразмерных кормушек, изготавливаемых из картона, из прозрачных пластиковых бутылок либо из неглубоких деревянных ящиков. Универсальный корм – обычные семечки, чёрные семена подсолнуха. Их с удовольствием едят практически все из зимующих птиц, и они довольно питательны. Другим недорогим и универсальным кормом являются нарезанные свежие яблоки. Синицы будут также благодарны за подвешенный кусочек несоленого сала.







