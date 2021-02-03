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В России разработают станции для роботов — базы для «многоцелевых колесных платформ»
Источник материала: Onliner
В России разработают проект станций роботов, которыми можно будет управлять через интернет (при его наличии). Это будут роботы-уборщики, курьеры, грузчики и снегоуборщики. Планируется, что многоцелевые колесные платформы будут предназначены для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и территориях без дорожной инфраструктуры.
Разработчики проекта считают, что к работе со станциями можно будет привлечь сотрудников на удаленке, а также маломобильных граждан, так как управление осуществляется через интернет. Они смогут принимать заказы, удаленно подключаться к роботу с соответствующими возможностями и выполнять необходимые задачи.
Уже разработан предсерийный вариант наземного колесного робота с грузоподъемностью 150 кг и скоростью 15 км/ч,
Кроме того, к 2025 году в России пройдут пилотные испытания летающих беспилотных такси.
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