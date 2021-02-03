В России разработают станции для роботов — базы для «многоцелевых колесных платформ»

Источник материала: Onliner

В России разработают проект станций роботов, которыми можно будет управлять через интернет (при его наличии). Это будут роботы-уборщики, курьеры, грузчики и снегоуборщики. Планируется, что многоцелевые колесные платформы будут предназначены для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и территориях без дорожной инфраструктуры.

Разработчики проекта считают, что к работе со станциями можно будет привлечь сотрудников на удаленке, а также маломобильных граждан, так как управление осуществляется через интернет. Они смогут принимать заказы, удаленно подключаться к роботу с соответствующими возможностями и выполнять необходимые задачи.

Уже разработан предсерийный вариант наземного колесного робота с грузоподъемностью 150 кг и скоростью 15 км/ч, сообщают «Известия» со ссылкой на RT. Предусмотрены как ручной, так и автономный режимы работы, управление через интернет, построение карты местности (как, например, у роботов-пылесосов) и пр.

Кроме того, к 2025 году в России пройдут пилотные испытания летающих беспилотных такси.