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По рецепту Sturbucks: самый вкусный морковный торт

03.02.2021 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В США 3 февраля отмечают национальный праздник всех кондитеров и любителей выпечки - День морковного торта. Это может показаться забавной шуткой, но американцы действительно празднуют день любимого десерта.

Интересно, что свою популярность морковный торт приобрел в 70-80-е годы: тогда американцы начали переходить к правильному питанию и снижать потребление сахара. С тех пор морковный десерт не выходит из моды и считается лучшей альтернативой традиционным американским тортам с жирным кремом, сливками, маслом и шоколадом.

В День морковного торта, Sputnik делится особенным рецептом "виновника торжества", который полюбили все посетители сети кофеен Starbucks. Попробуйте, это действительно вкусно!

Морковный торт - рецепт

Бисквит:

Мука - 180 гр

Морковь очищенная - 200 гр

Яйцо - 2 шт

Сахар тростниковый - 200 гр

Грецкие орехи - 60 гр

Изюм - по вкусу

Подсолнечное масло - 200 мл

Ваниль, корица - 1 ч.л

© CC0 / Pixabay/LittleAngell
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Молотый имбирь, мускатный орех - щепотка

Разрыхлитель - 12 гр

Крем:

Сахарная пудра - 150 гр

Творожный сыр - 300 гр

Лимонный сок - 1 ст. л

Ванильный экстракт - 1 ч.л

Приготовление:

  • Морковь натираем на мелкой терке, грецкие орехи измельчаем ножом или с помощью блендера
  • Готовим бисквит: в глубокой миске взбиваем сахар с растительным маслом и яйцами до светлой, пушистой пены. Добавляем муку и разрыхлитель - все перемешиваем до однородности. Теперь добавляем специи - корицу, ваниль, имбирь, мускатный орех и соль
  • Добавляем морковь, рубленные орехи и изюм. Снова перемешиваем. Ароматное оранжевое тесто делим на две части. Первую часть отправляем в форму, смазанную растительным маслом и присыпанную мукой
  • Ставим первый корж в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После выпекания остужаем при комнатной температуре. То же самое проделываем со вторым коржом
    © Pixabay
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  • Пока выпекаются бисквиты, готовим крем. Для этого смешаем сахарную пудру с творожным сыром, лимонным соком и ванильным экстрактом. Готовый крем накрываем пищевой пленкой и ставим остужаться в холодильник
  • В это время разрезаем готовые бисквиты на 2 части (получается 4 коржа) и приступаем к сборке торта. Верхушки коржей можно срезать при помощи ножа (для ровности)
  • Достаем крем и смазываем коржи между собой. Самый верхний корж также покрываем кремом. Готовый торт можно украсить грецкими орехами (по желанию). Ставим в холодильник для пропитки на 3-4 часа (или ночь).

Приятного аппетита!

 
 
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В честь Дня морковного лакомства, Sputnik делится самым вкусным и простым рецептом приготовления популярного американского десерта.
 
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