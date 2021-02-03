По рецепту Sturbucks: самый вкусный морковный торт

Источник материала: Sputnik Беларусь

В США 3 февраля отмечают национальный праздник всех кондитеров и любителей выпечки - День морковного торта. Это может показаться забавной шуткой, но американцы действительно празднуют день любимого десерта.

Интересно, что свою популярность морковный торт приобрел в 70-80-е годы: тогда американцы начали переходить к правильному питанию и снижать потребление сахара. С тех пор морковный десерт не выходит из моды и считается лучшей альтернативой традиционным американским тортам с жирным кремом, сливками, маслом и шоколадом.

В День морковного торта, Sputnik делится особенным рецептом "виновника торжества", который полюбили все посетители сети кофеен Starbucks. Попробуйте, это действительно вкусно!

Морковный торт - рецепт

Бисквит:

Мука - 180 гр

Морковь очищенная - 200 гр

Яйцо - 2 шт

Сахар тростниковый - 200 гр

Грецкие орехи - 60 гр

Изюм - по вкусу

Подсолнечное масло - 200 мл

Ваниль, корица - 1 ч.л

Молотый имбирь, мускатный орех - щепотка

Разрыхлитель - 12 гр

Крем:

Сахарная пудра - 150 гр

Творожный сыр - 300 гр

Лимонный сок - 1 ст. л

Ванильный экстракт - 1 ч.л

Приготовление:

Морковь натираем на мелкой терке, грецкие орехи измельчаем ножом или с помощью блендера

Готовим бисквит: в глубокой миске взбиваем сахар с растительным маслом и яйцами до светлой, пушистой пены. Добавляем муку и разрыхлитель - все перемешиваем до однородности. Теперь добавляем специи - корицу, ваниль, имбирь, мускатный орех и соль

Добавляем морковь, рубленные орехи и изюм. Снова перемешиваем. Ароматное оранжевое тесто делим на две части. Первую часть отправляем в форму, смазанную растительным маслом и присыпанную мукой

Ставим первый корж в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После выпекания остужаем при комнатной температуре. То же самое проделываем со вторым коржом © Pixabay Подземное царство: самые полезные овощи для зимнего рациона

Пока выпекаются бисквиты, готовим крем. Для этого смешаем сахарную пудру с творожным сыром, лимонным соком и ванильным экстрактом. Готовый крем накрываем пищевой пленкой и ставим остужаться в холодильник

В это время разрезаем готовые бисквиты на 2 части (получается 4 коржа) и приступаем к сборке торта. Верхушки коржей можно срезать при помощи ножа (для ровности)

Достаем крем и смазываем коржи между собой. Самый верхний корж также покрываем кремом. Готовый торт можно украсить грецкими орехами (по желанию). Ставим в холодильник для пропитки на 3-4 часа (или ночь).

Приятного аппетита!