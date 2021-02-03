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По рецепту Sturbucks: самый вкусный морковный торт
03.02.2021 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В США 3 февраля отмечают национальный праздник всех кондитеров и любителей выпечки - День морковного торта. Это может показаться забавной шуткой, но американцы действительно празднуют день любимого десерта.
Интересно, что свою популярность морковный торт приобрел в 70-80-е годы: тогда американцы начали переходить к правильному питанию и снижать потребление сахара. С тех пор морковный десерт не выходит из моды и считается лучшей альтернативой традиционным американским тортам с жирным кремом, сливками, маслом и шоколадом.
В День морковного торта, Sputnik делится особенным рецептом "виновника торжества", который полюбили все посетители сети кофеен Starbucks. Попробуйте, это действительно вкусно!
Морковный торт - рецепт
Бисквит:
Мука - 180 гр
Морковь очищенная - 200 гр
Яйцо - 2 шт
Сахар тростниковый - 200 гр
Грецкие орехи - 60 гр
Изюм - по вкусу
Подсолнечное масло - 200 мл
Ваниль, корица - 1 ч.л
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Молотый имбирь, мускатный орех - щепотка
Разрыхлитель - 12 гр
Крем:
Сахарная пудра - 150 гр
Творожный сыр - 300 гр
Лимонный сок - 1 ст. л
Ванильный экстракт - 1 ч.л
Приготовление:
Приятного аппетита!
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В честь Дня морковного лакомства, Sputnik делится самым вкусным и простым рецептом приготовления популярного американского десерта.
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