Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Решающим в решении отобрать у Беларуси чемпионат мира стал отказ спонсоров поддерживать мероприятие в Беларуси. Это нечто новое и это важное событие, ведь чемпионат был важен как способ не мытьем, так катаньем вернуться к обсуждению неких вопросов с иностранными делегациями — пусть это вопросы размещения, аккредитации журналистов и т.п., но все равно — диалог. А для властей очень важно оказаться в позиции, когда с ними надо что-то решать», - считает эксперт.

«Насколько гнетущее впечатление производят эти кадры! Абсолютный мрак и одиночество», - оценил Чалый.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Гнетущие кадры»: Лукашенко больше не может скрыть свое одиночество Младший сын Николай подрос, у него свои проблемы. Ему уже не до отца.

Он вспомнил недавний казус главы Международной федерации хоккея, который показал, как ударяет по репутации общение сНа одиночество Лукашенко указывает еще один «симптом». Речь идет о посещении ОМОНовцами с семьями Дворца Независимости.обратил внимание на малочисленность группы.Третий признак - репортажи государственных СМИ Беларуси с Крещения,Tut.by. В них показано, что Лукашенко наколол дров в компании шпица по кличке Умка. Президент попарился в бане и в одиночестве окунулся в прорубь.