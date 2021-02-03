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«Гнетущие кадры»: Лукашенко больше не может скрыть свое одиночество

03.02.2021 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Гнетущие кадры»: Лукашенко больше не может скрыть свое одиночество
Кадр из видео
Тема одиночества Александра Лукашенко - ключевая в последние недели. На симптомы одиночества у белорусского лидера обратил внимание независимый аналитик Сергей Чалый.

Он вспомнил недавний казус главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который показал, как ударяет по репутации общение с Александром Лукашенко.

«Решающим в решении отобрать у Беларуси чемпионат мира стал отказ спонсоров поддерживать мероприятие в Беларуси. Это нечто новое и это важное событие, ведь чемпионат был важен как способ не мытьем, так катаньем вернуться к обсуждению неких вопросов с иностранными делегациями — пусть это вопросы размещения, аккредитации журналистов и т.п., но все равно — диалог. А для властей очень важно оказаться в позиции, когда с ними надо что-то решать», - считает эксперт.


На одиночество Лукашенко указывает еще один «симптом». Речь идет о посещении ОМОНовцами с семьями Дворца Независимости. Сергей Чалый обратил внимание на малочисленность группы.

Третий признак - репортажи государственных СМИ Беларуси с Крещения, пишет Tut.by. В них показано, что Лукашенко наколол дров в компании шпица по кличке Умка. Президент попарился в бане и в одиночестве окунулся в прорубь.

«Насколько гнетущее впечатление производят эти кадры! Абсолютный мрак и одиночество», - оценил Чалый.
 
 
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