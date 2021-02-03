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Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио

Согласно проекту, публичная «дискредитация органов государственной власти и управления» наказывается лишением свободы до трех лет. То есть любую негативную оценку деятельности не только Лукашенко, а даже мелкого исполкомовского чиновника (уже не говоря о сообщениях о зверствах омоновцев) можно будет трактовать как их дискредитацию со всеми соответствующими последствиями.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: «Новое законодательство - это дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного» Это не просто возвращение в СССР. Это возвращение даже не в брежневские, а в сталинские времена.

Предложенные властями законодательные новации означают, по сути, то, что при соответствующей трактовке в стране под страхом уголовного преследования может быть запрещена любая критика любых государственных органов и их представителей.То же наказание предусмотрено за «умышленное распространение в любой форме заведомо ложных сведений» о политическом положении Беларуси. То есть напишет человек в социальных сетях, что, по его мнению, Лукашенко не набрал 80% на выборах — и его обвинят в распространении «ложных сведений». И пойдет человек за решетку на три года.А если гражданина заподозрят в участии в акции протеста дважды, то он получит те же три года за решеткой.Также наказание грозит владельцам интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации.Покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа карается пожизненным заключением. Как трактовать покушение? Толкнул милиционера, уклоняясь от дубинки, и окажешься за решеткой до конца жизни? Напомню, что за реальное убийство в Беларуси дают, например, восемь лет. А тут за «покушение на убийство» — пожизненное заключение. Создается каста неприкасаемых.Это не просто возвращение в СССР. Это возвращение даже не в брежневские, а в сталинские времена.При соответствующей трактовке все это означает, что в Беларуси может быть запрещено под страхом тюремного наказания инакомыслия как явление.Другое дело, как все это будет выполняться на практике. Ведь посадить в тюрьму большую часть населения даже в лукашенковской Беларуси будет сложно по чисто техническим причинам. Не хватит денег на сторожей на вышках.Поэтому новое законодательство — это дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного. Оно переводит практически все население в статус подозреваемых.И приведет к тому, что большинство белорусов покинет белорусский сегмент интернета, будет читать только иностранные ресурсы и телеграмм-каналы.Эти новации лишний раз подтверждают, что ради удержания власти нынешний режим готов на любые, даже самые одиозные, шаги и не остановится ни перед чем.