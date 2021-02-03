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Карбалевич: «Новое законодательство - это дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного»

03.02.2021 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич: «Новое законодательство - это дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного»
Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио
Проекты изменений в законодательство, анонсированные властями, свидетельствуют о том, что «концлагерь имени Карпенкова», «Северная Корея в центре Европы» — это не социальная утопия и не фантастическое преувеличение алармистов, а вполне возможная мрачная белорусская перспектива.

Предложенные властями законодательные новации означают, по сути, то, что при соответствующей трактовке в стране под страхом уголовного преследования может быть запрещена любая критика любых государственных органов и их представителей.

Согласно проекту, публичная «дискредитация органов государственной власти и управления» наказывается лишением свободы до трех лет. То есть любую негативную оценку деятельности не только Лукашенко, а даже мелкого исполкомовского чиновника (уже не говоря о сообщениях о зверствах омоновцев) можно будет трактовать как их дискредитацию со всеми соответствующими последствиями.


То же наказание предусмотрено за «умышленное распространение в любой форме заведомо ложных сведений» о политическом положении Беларуси. То есть напишет человек в социальных сетях, что, по его мнению, Лукашенко не набрал 80% на выборах — и его обвинят в распространении «ложных сведений». И пойдет человек за решетку на три года.

А если гражданина заподозрят в участии в акции протеста дважды, то он получит те же три года за решеткой.

Также наказание грозит владельцам интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации.

Покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа карается пожизненным заключением. Как трактовать покушение? Толкнул милиционера, уклоняясь от дубинки, и окажешься за решеткой до конца жизни? Напомню, что за реальное убийство в Беларуси дают, например, восемь лет. А тут за «покушение на убийство» — пожизненное заключение. Создается каста неприкасаемых.

Это не просто возвращение в СССР. Это возвращение даже не в брежневские, а в сталинские времена.

При соответствующей трактовке все это означает, что в Беларуси может быть запрещено под страхом тюремного наказания инакомыслия как явление.

Другое дело, как все это будет выполняться на практике. Ведь посадить в тюрьму большую часть населения даже в лукашенковской Беларуси будет сложно по чисто техническим причинам. Не хватит денег на сторожей на вышках.

Поэтому новое законодательство — это дамоклов меч, который должен висеть над головой каждого недовольного. Оно переводит практически все население в статус подозреваемых.

И приведет к тому, что большинство белорусов покинет белорусский сегмент интернета, будет читать только иностранные ресурсы и телеграмм-каналы.

Эти новации лишний раз подтверждают, что ради удержания власти нынешний режим готов на любые, даже самые одиозные, шаги и не остановится ни перед чем.
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Это не просто возвращение в СССР. Это возвращение даже не в брежневские, а в сталинские времена.
 
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