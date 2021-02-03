Зеленкова: «Репрессии могут закончиться лишь в двух случаях»

Источник материала: Салiдарнасць

Власти продолжают действовать по формуле: чем больше лжи, террора и беспредела — тем лучше. Почему Лукашенко не спешит оправдываться за концлагеря и когда начнут «откручивать гайки»?





Казалось бы, ситуация постоянного террора не может длиться бесконечно. Но каждый новый день приносит новые сюрпризы. Изменения в законодательство, когда за красную полоску на снегу придется отвечать чуть ли не как террористу ИГИЛа, не прекращающиеся задержания и обыски, абсурдные суды… И, судя по ощущениям, это только разминка.

Политологи настаивают на том, что режим не может вечно закручивать гайки, но там, похоже, свои планы.

Обратите внимание: власть больше не заботится о сохранении лица. Если раньше Лукашенко еще как-то реагировал на сливы и резонансные истории, обещая вот-вот всех разоблачить, предоставив неоспоримые доказательства обратного (до сих пор ждем про Наташу-Массандру), то сейчас — полный игнор.

С недавних пор белорусский правитель в принципе перестал оправдываться. Наоборот, чем более отвратительное и жуткое обвинение ( как те же лагеря ), тем пронзительнее тишина в ответ. И это вполне объяснимо.

Во-первых, прямо скажем, не для кого стараться. Большинство прекрасно всё про эту власть понимает, а ядерный электорат и так проглотит любую мерзость и сам найдет оправдание. Даже силовикам, которые в Александре Григорьевиче кровно заинтересованы (вернее сказать повязаны кровью), в принципе все равно, что он там говорит.

Но главное, что режиму сегодня крайне важно, чтобы общество находилось в состоянии тотального страха. Именно поэтому формула «чем хуже — тем лучше» выбрана, как единственно возможная. Концлагеря, пули…

Оправдываться за них никто не будет по одной простой причине. Ведь это значит показать, что данная мера несколько «за гранью». А они ведь так не считают. Они не то что не испытывают стеснения, наоборот сильно заинтересованы, чтобы люди отчетливо понимали всю решимость режима и безграничность методов, которые тут готовы использовать.

А теперь вопрос, который мучает всех: когда это все закончится?

На самом деле, тому, что власть продолжает репрессии, есть две причины. Причем с первого взгляда взаимоисключающие. Первая: репрессии работают. В противном случае власти давно бы отказались от подобных методов борьбы с инакомыслием.

Помнится, когда еще в августе кипели послевыборные страсти, один рабочий, призывая своих коллег поддержать забастовку, сказал: «Если мы сейчас не выступим все вместе, нас перебьют поодиночке». Именно это сейчас и происходит. Режим истребляет по одному. Показательно и цинично. Чтобы другим неповадно.

Вторая же причина того, что репрессии продолжаются, в том, что они работают недостаточно. Иначе не понадобилось все время подкручивать гайки и придумывать очередные инициативы «по просьбам трудящихся».

Вот и получается, что закончиться это может лишь в двух случаях. Либо когда белорусы смирятся, признав за режимом право определять их место. Либо заставят себя слышать. Идти на уступки и что-либо обсуждать будут только с теми, чей голос слышен. И тут невозможно сделать что-то наполовину. Иначе жернова будет перемалывать все новые жертвы.

Ждать, чем там закончатся протесты в России , или о чем поговорят Тихановская и Байден, также бессмысленно, как уповать на приход весны, «когда мы всем покажем». К тому времени может оказаться, что и показывать-то будет нечего с того места, которое определят нам и нашей стране без нас.