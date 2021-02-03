ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленкова: «Репрессии могут закончиться лишь в двух случаях»

03.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Власти продолжают действовать по формуле: чем больше лжи, террора и беспредела — тем лучше. Почему Лукашенко не спешит оправдываться за концлагеря и когда начнут «откручивать гайки»?

Зеленкова: «Репрессии могут закончиться лишь в двух случаях»

Казалось бы, ситуация постоянного террора не может длиться бесконечно. Но каждый новый день приносит новые сюрпризы. Изменения в законодательство, когда за красную полоску на снегу придется отвечать чуть ли не как террористу ИГИЛа, не прекращающиеся задержания и обыски, абсурдные суды… И, судя по ощущениям, это только разминка.

Политологи настаивают на том, что режим не может вечно закручивать гайки, но там, похоже, свои планы.

Обратите внимание: власть больше не заботится о сохранении лица. Если раньше Лукашенко еще как-то реагировал на сливы и резонансные истории, обещая вот-вот всех разоблачить, предоставив неоспоримые доказательства обратного (до сих пор ждем про Наташу-Массандру), то сейчас — полный игнор.

С недавних пор белорусский правитель в принципе перестал оправдываться. Наоборот, чем более отвратительное и жуткое обвинение (как те же лагеря), тем пронзительнее тишина в ответ. И это вполне объяснимо.

Во-первых, прямо скажем, не для кого стараться. Большинство прекрасно всё про эту власть понимает, а ядерный электорат и так проглотит любую мерзость и сам найдет оправдание. Даже силовикам, которые в Александре Григорьевиче кровно заинтересованы (вернее сказать повязаны кровью), в принципе все равно, что он там говорит.  

Но главное, что режиму сегодня крайне важно, чтобы общество находилось в состоянии тотального страха. Именно поэтому формула «чем хуже — тем лучше» выбрана, как единственно возможная. Концлагеря, пули…

Оправдываться за них никто не будет по одной простой причине. Ведь это значит показать, что данная мера несколько «за гранью». А они ведь так не считают. Они не то что не испытывают стеснения, наоборот сильно заинтересованы, чтобы люди отчетливо понимали всю решимость режима и безграничность методов, которые тут готовы использовать.  

А теперь вопрос, который мучает всех: когда это все закончится?

На самом деле, тому, что власть продолжает репрессии, есть две причины. Причем с первого взгляда взаимоисключающие. Первая: репрессии работают. В противном случае власти давно бы отказались от подобных методов борьбы с инакомыслием.

Помнится, когда еще в августе кипели послевыборные страсти, один рабочий, призывая своих коллег поддержать забастовку, сказал: «Если мы сейчас не выступим все вместе, нас перебьют поодиночке». Именно это сейчас и происходит. Режим истребляет по одному. Показательно и цинично. Чтобы другим неповадно.

Вторая же причина того, что репрессии продолжаются, в том, что они работают недостаточно. Иначе не понадобилось все время подкручивать гайки и придумывать очередные инициативы «по просьбам трудящихся». 

Вот и получается, что закончиться это может лишь в двух случаях. Либо когда белорусы смирятся, признав за режимом право определять их место. Либо заставят себя слышать. Идти на уступки и что-либо обсуждать будут только с теми, чей голос слышен. И тут невозможно сделать что-то наполовину. Иначе жернова будет перемалывать все новые жертвы.

Ждать, чем там закончатся протесты в России, или о чем поговорят Тихановская и Байден, также бессмысленно, как уповать на приход весны, «когда мы всем покажем». К тому времени может оказаться, что и показывать-то будет нечего с того места, которое определят нам и нашей стране без нас.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти продолжают действовать по формуле: чем больше лжи, террора и беспредела — тем лучше. Почему Лукашенко не спешит оправдываться за концлагеря и когда начнут...
 
Новости дня
Новости разные
 
От двух до шести. За поврежденную машину жены милиционера в Новой Боровой вынесли приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by