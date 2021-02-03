|
К выходным существенно похолодает
Источник материала: Навiны
Относительно теплая погода сохранится ненадолго. Уже к выходным заметно похолодает.
По прогнозам синоптиков, которых на днях хвалил Александр Лукашенко, в пятницу-субботу столбик термометра покажет:
5 февраля
6 февраля
Ранее сообщалось, что на сегодня
Читать также:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Относительно теплая погода сохранится ненадолго. Уже к выходным заметно похолодает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)