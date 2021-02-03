К выходным существенно похолодает

Относительно теплая погода сохранится ненадолго. Уже к выходным заметно похолодает.





По прогнозам синоптиков, которых на днях хвалил Александр Лукашенко, в пятницу-субботу столбик термометра покажет:

5 февраля

ночью -8..-14°С (при прояснениях -15..-17°С);

днем -3..-10°С.

6 февраля

ночью -10..-17°С (при прояснениях -18..-20°С);

днем -5..-12°С.

Ранее сообщалось, что на сегодня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности .

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