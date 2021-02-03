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Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 8% годовых

03.02.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8% годовых.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

«В январе годовая инфляция составила 2,8%. Следует отметить, что ее сокращение в течение двух месяцев связано с субсидией правительства коммунальных выплат и носит временный характер. Как правило, центральные банки не реагируют на такие временные колебания инфляции, обусловленные экзотическими факторами», - пояснил регулятор решение оставить ставку рефинансирования неизменной.

В Национальном банке считают, что в течение некоторого времени уровень инфляции в этом году достигнет 4%, а позже начнет снижаться до целевого показателя (3%).

Предыдущее заседание комитета по денежно-кредитной политике состоялось 9 декабря 2020 года. Тогда регулятор также решил оставить ключевую ставку на уровне 8% годовых. Следующее заседание запланировано на 17 марта.

 
 
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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8% годовых.
 
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