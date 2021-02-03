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Телеграм-каналы сообщают о задержании Сергея Румаса

03.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его телефон на данный момент недоступен

Телеграм-каналы сообщают о задержании Сергея Румаса
Как передает телеграм-канал блогера Мотолько, новость о задержании Сергея Румаса - подтверждается. Его телефон недоступен на данный момент.

Так же есть информация о задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас -  и.о. директора ОАО БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ (до этого - гендиректор "Борисовдрева"). 

Также по неофициальной информации, "по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка".

Напомним, в августе Сергей Румас осторожно поддержал протесты - тогда на странице его жены в соцсетях появилась фотография из окна здания на фоне протестного марша.
 
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Теги: Новости
 
 
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Его телефон на данный момент недоступен. Жена не знает, где он находится.
 
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