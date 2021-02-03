Телеграм-каналы сообщают о задержании Сергея Румаса

передает телеграм-канал блогера Мотолько, Сергея Румаса - подтверждается. Его телефон недоступен на данный момент. Кактелеграм-канал блогера Мотолько, новость о задержании- подтверждается. Его телефон недоступен на данный момент.





Так же есть информация о задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас - и.о. директора ОАО БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ (до этого - гендиректор "Борисовдрева").





Также по неофициальной информации, "по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка".





Напомним, в августе Сергей Румас осторожно поддержал протесты - тогда на странице его жены в соцсетях появилась фотография из окна здания на фоне протестного марша.



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