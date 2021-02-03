|
Телеграм-каналы сообщают о задержании Сергея Румаса
Источник материала: Партизан
Его телефон на данный момент недоступен
Как
Так же есть информация о задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас - и.о. директора ОАО БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ (до этого - гендиректор "Борисовдрева").
Также по неофициальной информации, "по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка".
Напомним, в августе Сергей Румас осторожно поддержал протесты - тогда на странице его жены в соцсетях появилась фотография из окна здания на фоне протестного марша.
новость дополняется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его телефон на данный момент недоступен. Жена не знает, где он находится.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)