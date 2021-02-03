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Евгений Кафельников: и в страшном сне не мог представить, что мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране
Источник материала: Партизан
Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на приговор Алексею Навальному, которому вчера заменили условный срок на реальный, и последние события в России.
- Я никогда не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моего триумфа на ОИ в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время. Точка, — написал Кафельников в своем телеграм-канале.
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Евгений Кафельников: и в страшном сне не мог представить, что мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране
Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на приговор Алексею Навальному, которому вчера заменили условный срок на реальный, и...
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